Magnus Cort var meget uheldig på dagens etape.

Danskeren havde ellers ramt det rigtige udbrud, der fik lov til at køre, men så punkterede Cort på det værst tænkelige tidspunkt.

»Jeg tænker forhelvede mand. Først så hopper jeg en gang på cyklen, fordi jeg kunne mærke fælgen, og man tror jo nærmest ikke på det.« siger Magnus Cort til pressen efter etapen.

»Edvald Boasson Hagen sad på dæk af mig, og han kunne godt se, at jeg sad og hoppede lidt, og så sagde han; "den er flad", og jeg svarede; "ja det ved jeg godt". Der var ikke noget at gøre,« siger en ærgerlig Magnus Cort.

Punkteringen skete på et tidspunkt, hvor Astana-rytteren ikke kunne få et nyt hjul hurtigt nok, og han kunne derfor ikke få kontakt med udbruddet igen.

Magnus Cort havde, efter kaptajn Jakob Fuglsangs exit, udset sig etapen som en oplagt mulighed for at lave et stort resultat, men sådan skulle det altså ikke gå, og i stedet fik danskeren en rolig dag sammen med resten af feltet.

»Det var helt sikkert en god chance for mig, men så fik jeg i stedet en helt rolig dag, og det var også meget rart,« siger Magnus Cort.

Etapen blev vundet af italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) foran danske Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), der sikrede det bedste danske resultat i årets Tour.