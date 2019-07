På tirsdag kommer Jakob Fuglsang til Danmark.

Det gør han til trods for sit styrt og sit exit af Tour de France på 16. etape.

Det er til gadeløbet Le Tour Revanchen i Struer, at Jakob Fuglsang svinger forbi på tirsdag.

'På vegne af Struer og af Sports Group er vi utrolig glade for, at Jakob Fuglsang kommer til Tour-revanche, efter at han desværre måtte udgå af Touren. Jakob har stadig haft en fantastisk opbakning, og på tirsdag kan han sige tak til alle danske cykelfans,' skriver Mads Frederiksen, der er direktør i f-Reklame, som organiserer løbet, til B.T.

Jakob Fuglsang nær hjemmet i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang nær hjemmet i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

Jakob Fuglsang skulle have kørt med i cykelløbet, men på grund af styrtet i Tour de France var det uvist, om Jakob Fuglsang kommer til at køre med.

Foruden Jakob Fuglsang kommer der også andre af de danske Tour-ryttere til Struer på tirsdag.

Både Michael Mørkøv og Michael Valgren har meldt deres ankomst til løbet, mens der også forventes et par udenlandske stjerner i Struer.

Til løbet kører der udelukkende A-ryttere og inviterede ryttere til løbet, der afvikles på en 1,8 kilometer rundstrækning i Struer midtby.

Ruten inde i Struer. Foto: Lydens By Struer Vis mere Ruten inde i Struer. Foto: Lydens By Struer

Løbet starter klokken 19, hvor der bliver kørt i én time, hvorefter der køres fem afsluttende omgange på rundstrækningen.

I forbindelse med nyheden om løbet fortalte Jakob Fuglsang, at han glæder sig til at komme et smut forbi Danmark i det, der bliver hans eneste løb på dansk grund i denne sæson.

'Uafhængigt af mit resultat ved dette års Tour de France har 2019 allerede været mit hidtil bedste år i karrieren.'

'Jeg har oplevet en helt fantastisk støtte fra de danske fans, og derfor glæder jeg mig også ekstra meget over, at jeg kan være med til at give noget tilbage til dem, når jeg kører mit eneste løb i Danmark ved Le Tour Revanchen i Struer,' sagde Fuglsang.