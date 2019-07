Der udspillede sig et rørende øjeblik, da colombianske Egan Bernal mødte sin kæreste efter den dramatiske 19. etape.

Den 22-årige Ineos-rytter er nemlig ny mand i løbets gule førertrøje, og derfor fik tårerne også frit løb, da parret så hinanden i målbyen Tignes.

Efter en kort samtale, et kys og et stort kram skulle hovedpersonen videre til overrækkelsesceremonien, mens Xiomy Guerrero forsøgte at tørre tårerne væk.

»Det er som en drøm, og at det nu er så tæt på, gør mig virkelig rørt,« forklarede hun til fransk tv.

Jeg vidste ikke, om han ville få den gule førertrøje, eller om det ikke talte. Xiomy Guerrero til fransk tv

Egan Bernal overtog løbets førertrøje efter en yderst kaotisk 19. etape, der blev afblæst før tid på grund af et voldsomt uvejr og et jordskred.

Derfor var forvirringen også total hos Bernals kæreste, Xiomy Guerrero.

»Det var en meget mærkelig etape. Først hentede han tid, og så blev etapen annulleret. Jeg vidste ikke, om han ville få den gule førertrøje, eller om det ikke talte. Det var svært for mig,« forklarer hun.

Efter det blev officielt, at Bernal nu var den nye mand i gult, kunne hun derfor ånde lettet op.

Vis dette opslag på Instagram Para ti que amas tanto tu deporte, que te esfuerzas por llegar a lo más alto, que te exiges para ser el más rápido, que te cuidas para cometer la menor cantidad de errores, que te caes y te levantas con más ganas, que no te conformas, que siempre intentas dar más de lo que tienes, que quieres ser el mejor en cada cosa que hagas, que haces sacrificios enormes, que te gusta aprender todo el tiempo, que sueñas y haces esos sueños realidad. Feliz día del ciclista para todos ustedes, en especial a mi ciclista favorito @eganbernal Et opslag delt af Xiomy Guerrero (@xiomy.guerrero) den 15. Apr, 2019 kl. 1.05 PDT

»Jeg er meget stolt af ham. Jeg har det faktisk dårligt, fordi jeg har tårer i øjnene og kan se mig selv på skærmene. Men det er meget vigtigt for ham, for mig og for hele landet,« siger hun.

Egan Bernal angreb på Col de l'Iseran-bjerget og lå også forrest på nedkørslen, da etapen blev afblæst.

Derfor endte tiderne også med at være gældende fra toppen af bjerget. På grund af situationen blev der derfor heller ikke kåret en vinder af fredagens etape.

Egan Bernal har nu 45 sekunders forspring til franske Julian Alaphilippe på andenpladsen. Efter ham ligger den forsvarende Tour-vinder, Geraint Thomas. Han har 1 minut og 3 sekunder op til sin holdkammerat.