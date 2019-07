Peter Sagan er bare ikke som de andre i Tour-feltet.

Han er alle dage gået sine egne veje med sjov og ballade.

Ved siden af at være en utrolig god cykelrytter.

Og nu har han også vist, at han har et ekstraordinært stort overskud, når det gør allermest ondt at sidde på de værste stigninger under årets Tour de France. Se bare her i klippet:

While everybody else is suffering in the Pyrenees, @PetoSagan still has energy to sign a copy of his book to an eager spectator running alongside him. Basically, just Sagan being Sagan. #TDF2019 pic.twitter.com/1ye7ZT6Zvv — Mikkel Condé v2.0 (@mrconde) July 21, 2019

Det viser en fan, der i Pyrenærne får opfyldt et stort ønske, da han løber op ved siden af Tour-stjernen med Peter Sagans selvbiografi og en tusch i hånden.

Til den ivrige fans store overraskelse og glæde tager Peter Sagan da bare bogen og sætter sin underskrift på coveret, som om han sad ved en reception og havde en almindelig hvilepuls.

Peter Sagan gør sig som bekendt ofte bemærket for sin atypiske væremåde. I 2013 måtte han eksempelvis undskylde for at nive en podiepige i numsen på direkte TV, efter han blev beskyld for sexchikane.

Men der er også de mindre alvorlige episoder. Her fortæller Brian Holm eksempelvis om, hvorfor han stoppede med at være fan af Peter Sagan.