Wout van Aerts kollision med et hegn står tilbage som et af de mest triste momenter under årets netop afsluttede Tour de France.

I en soloulykke satsede belgieren for meget i et sving, og det resulterede i et slemt styrt.

Det stod så galt til, at folk hurtigt hev bannere af banderne for at dække det åbne kødsår til.

Og som om det ikke var nok, at han måtte udgå af årets højdepunkt.

Van Aert fik en etapesejr med hjem fra Frankrig. Foto: YOAN VALAT

Nu viser det sig, at Wout van Aerts også blev fejlopereret i Frankrig efter styrtet. Det gik op for ham, da han var tilbage i Belgien.

»I begyndelsen var jeg ikke bange, men da min kirurg i Belgien Toon Claes sagde, at jeg ikke havde fået den rigtige operation i Frankrig, blev jeg bange,« siger Wout van Aert til det belgiske medie Sporza.

Wout van Aerts, der vandt 10. etape, står nu foran en lang genoptræning, når han kan smide sine krykker og rykke ud af kørestolen.

»Med tiden vil jeg genvinde min fulde styrke i det højre ben, og det er det vigtigste. Jeg kommer ikke til at cykle i lang tid, og jeg vil miste meget. Hvis jeg arbejder hårdt for det, vender jeg tilbage til min normale styrke.