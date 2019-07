Cykelryttere og digte. Umiddelbart ikke to ting der normalt hænger sammen.

Men Christopher Juul Jensen er ikke som de fleste professionelle cykelryttere.

Passionen for at skrive digte har den danske Mitchelton-SCOTT-rytter haft længe.

Og når man har det, findes der næppe noget større, end at få mulighed for at læse sine skriverier op for Jørgen Leth.

Christopher Juul Jensen til pressemøde med Mitchelton-Scott forud for Tour de France. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Christopher Juul Jensen til pressemøde med Mitchelton-Scott forud for Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

»Selvfølgelig har man præstationsangst, når man skal læse ting op for Jørgen Leth, men det er jo bare mine tanker,« siger Christopher Juul Jensen til B.T.

I den nye dokumenterfilm ‘Kaptajnens skygge’ af forfatter og filminstruktør Daniel Dencik ser man blandt andet Juul Jensen læse sine digte op for Jørgen Leth.

I et af dem hører man cykelrytternes digt om at gå i boks, når man lukker alt omkring sig ude og melder fra til ellers normale familiære forpligtelser.

Lige nu er Christopher Juul Jensen ikke sikker på, at digtene nogensinde skal nå meget videre end til oplæsningen for Jørgen Leth.

Jørgen Leth, journalist, forfatter, filminstruktør, foredragsholder, cykelkommentator, digter etc. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jørgen Leth, journalist, forfatter, filminstruktør, foredragsholder, cykelkommentator, digter etc. Foto: Søren Bidstrup

»Jørgen er the grand old man. Jeg har delt dem med ham, og det er måske også nok. Digtene ligger på min telefon, jeg ved ikke, om de skal ud. Det har jeg ikke taget stilling til, de skal i hvert fald ikke ud lige foreløbig,» fortæller Juul Jensen og fortsætter.

»Mit behov for at skrive skal ikke komme af, at der skal udgives noget. Selvfølgelig er det lidt modstridende, når jeg nu selv har åbnet op om det.«

»Men drivkraften bag at skrive ligger ikke i, at det skal udkomme. Det er mere for at samle mine tanker,« siger Christopher Juul Jensen.

Dokumenterfilmen ‘Kaptajnens skygge’ kan ses lige nu på TV2 Play.