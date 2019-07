Der er kun få dage til, at Tour de France anno 2019 skydes i gang i Bruxelles.

Begivenhederne bliver selvfølgelig allerede dækket i massiv grad af de belgiske medier, og her får du et overblik over, hvilke vigtige, sjove og skæve historier de lokale medier beretter om.

Trafikalt kaos i Bruxelles: Lørdag starter Tour de France, men allerede torsdag skaber det massive trafikpropper i den belgiske hovedstad.

Bilerne holder i kø over kilometer, og de trafikale problemer vil uden tvivl fortsætte helt til søndag, hvor den sidste Bruxelles-etape køres. Det skriver medierne Le Soir og Le Vif. Derfor bliver alle anbefalet at benytte sig af offentlig transport.

Torsdag bliver alle 22 hold og 176 ryttere præsenteret på byens hovedplads, hvor der forventes op mod en million tilskuere.

Hvorfor har en belgier ikke vundet Touren i 43 år? I 1976 vandt Lucien Van Impe Tour de France. Siden da har ingen belgiere vundet det prestigefyldte cykelløb, og det undrer de belgiske medier sig over, herunder Le Soir. Dog har den nationale helt Eddy Merckx vundet Tour de France hele fem gange.

Tour-favorit udgiver sin egen øl: I 2018 vandt Geraint Thomas Tour de France. Og han kan godt lide øl. »Da jeg kørte baneløb, var jeg tyk. Som enhver god waliser var jeg glad for at køre fadøl ned.«

Nu har Wales' nationale bryggeri, Brains, lanceret øllen 'G', som henviser til Geraint. Det skriver dh.be.

»Jeg er utrolig stolt,« siger han om lanceringen af øllen, som beskrives som let og citron-agtig og indeholder fire pct. alkohol. Siden tiden som banerytter har Geraint Thomas tabt sig fem kilo for at forbedre sig i bjergene … og det gik vist meget godt.

Millioner brugt på belgiske veje: Det er ikke billigt at stå for en Tour de France-start, og det er værd at have in mente som dansker, da det legendariske cykelløb starter i Danmark i 2021.

Belgien har i år brugt 11 mio. pund (82 mio. kr.) på at være vært ved Grand Départ, mens Bruxelles by står for 6 (44, 7 mio. kr.) af dem.

Bl.a. koster rytterpræsentationen, som i øvrigt finder sted torsdag, en god sjat af budgettet, mens 2 mio. (15 mio. kr.) også er blevet brugt på udbedring af vejene i den belgiske hovedstad, skriver Le Soir.