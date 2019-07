Tour de France-direktøren Christian Prudhomme glæder sig over, at hele ni danske ryttere stiller til start i årets Tour de France.

Specielt set i lyset af at der om to år skal afholdes Tour-start - den såkaldte Grand Départ - i Danmark.

»Jeg har studset over, at der er nu er ni danskere, der er med i år. Det er aldrig set før med så mange, og det er noget, der betyder noget. Det er jeg glad for, og det skaber entusiasme,« siger løbsdirektøren til B.T.

Han fortæller også, at han har holdt øje med dansk cykling, der er inde i en flot periode i øjeblikket.

Fra næste sæson bliver det nok kun til to invitationer ved Tour de France, så det bliver svært. Christian Prudhomme

Og med kombinationen af gode danske resultater og en dansk Tour-start har de danske hold da også gjort sig forhåbning, at kunne til start i verdens største cykelløb.

Tidligere har Bjarne Riis’ cykelhold, Team Waoo, luftet tanken om at få et wildcard til Touren i 2021, mens også danske Riwal–Readynez Cycling Team krydser fingre.

Men det kan vise at blive lidt af udfordring, forklarer Christian Prudhomme.

Indtil nu har der nemlig været 18 World Tour-hold med til Touren og fire invitationer, men sådan fortsætter det ikke.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»I forhold til hvilke hold der bliver udvalgt til Tour de France, så har reglen ændret sig. Fra næste sæson bliver det nok kun til to invitationer ved Tour de France, så det bliver svært,« siger direktøren om chancerne for et dansk hold i 2021.

Brian Holm har tidligere kaldt de danske holds chancer for et wildcard for dystre.

»De skal til at gøre sig bemærket. Som det ser ud nu, er der ikke skyggen af chance for, at de kommer med i 2021. »Hvis Tour-starten var i Danmark næste år, var der ikke nogen grund til at drømme om det,« sagde han.

I 2021 vil de første tre etaper af Tour de France blive kørt i Danmark.