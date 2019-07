3.480 kilometer skal rytterne igennem i dette års Tour de France.

På dage hvor temperaturen når over 30 grader og med bjergetaper, hvor rytterne til tider skal op i over 2600 meters højde, skal der rigtig meget benzin på den menneskelige motor.

Lisa Nijbroek er Team Sunwebs ernæringsekspert og én af de personer, der har ansvaret for at rytterne indtager nok energi til at yde deres optimale igennem løbet, samtidig skal hun sørge for, at de hverken taber sig eller tager på.

»Vi måler alting meget præcist for hver cykelrytter, så det betyder, at én rytter, der vejer 10 kilo mere end en anden, selvfølgelig også skal have tilsvarende flere kalorier,« forklarer Lisa Nijbroek.

Hun gennemgår indholdet af en såkaldte musette. Det er en mulepose fyldt med mad og drikke, som rytterne får i løbet af turen, så de ikke løber tør for energi.

Den indeholder blandt andet vandflasker med energidrik, koffeinshots, og energibarer.

»Der er forskellige smagsvarianter af energibarer, så rytterne kan få dem, de bedst kan lide«

Muleposerne indeholder blandt andet vandflasker med energidrik, koffeinshots, og energibarer, som er noget af det, rytterne indtager i løbet af en etape.

»Den med kokos og tranebær er en af favoritterne her,« tilføjer hun.

Rytterne bliver vejet en gang om ugen af ernæringseksperterne, så de kan holde styr på rytternes vægt.

Lisa Nijbroek forklarer, at mange ryttere også vejer dem selv hver morgen eller hver anden morgen.

»Det er en virkelig svær opgave at sørge for, at de holder vægten. Den sværeste periode er de sidste uger, fordi det typisk er de hårdeste med en masse stigninger.«

Der er tidspunkter, hvor rytterne skal indtage tre gange så mange kalorier som en mand med et jævnt aktivitetsniveau.

»I en meget hård bjergetape kan det sagtens være, at klassementsrytterne skal indtage mere end 8.000 kalorier om dagen, så det er virkelig virkelig meget. Hvert måltid er så omkring 1.500-2.500 kalorier.«

Rytterne kan derfor i perioder indtage den samme mængde kalorier på ét måltid, som en en kvinde eller sågar en mand, skal indtage i løbet af en hel dag.

Derfor har Team Sunweb også en kok, der forsøger at få de energiholdige måltider til at se så indbydende ud som muligt, så rytterne kan yde deres optimale igennem hele Touren.