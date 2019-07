Det endte med en dansk rekord, da hele ni danskere stillede til start i årets Tour de France.

Undervejs har Jakob Fuglsang og Søren Kragh Andersen måtte sig farvel, men hvordan vil resten af de danske drenge vurderes deres egen præstation i verdens største cykelløb.

B.T. har spurgt dem.

»Det har været lidt blandet. Jeg var uheldig med et styrt i starten af Touren, som har kostet mig noget. Og så har vi selvfølgelig kørt for Jakob, og det har også nogle gange gjort, at man selvfølgelig ikke har været ude og vise sig frem på samme måde. Mit eget styrt har også holdt mig selv tilbage. Og nu her i den sidste uge, hvor Jakob er væk, og jeg samtidig begynder at kunne køre fuldt igennem, så synes jeg, det er fedt at vise, at jeg er i form, og at benene er der.«

»Jeg synes, det har været fedt. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at få en etapesejr eller for at komme til at køre et resultat hjem, og jeg er glad for, at jeg har vist mig selv lidt frem og kørt i nogle udbrud. Jeg kunne sagtens have siddet i feltet og gemt mig hele Touren, men det havde jeg ikke fået noget ud af, så jeg er godt tilfreds med. Og efter en god enkeltstart så begyndte jeg at lide lidt, men jeg synes, at det har været en rigtig fed Tour.«

»Jeg vil beskrive det som mit bedste Tour de France, jeg nogensinde har kørt. Styrkemæssigt men, også resultatmæssigt på den måde, jeg kan måle resultaterne på - i form af hjælperrollen. Jeg har de seneste år bemærket mig som en af de bedste lead-out i feltet, og jeg har personligt følt, at jeg manglede at bevise det her i Touren. Det synes jeg, jeg har fået bevist på hver sprinteretape. Jeg har formået at være, hvor jeg skulle være og levere, hvad jeg skulle levere. Derfor vil jeghelt sikkert tage herfra med en stor stolthed omkring, hvad jeg har leveret.«

Hvem synes du er årets Tour-dansker?

»Jeg har kørt tre etaper,hvor jeg har været i top 10. Det har da været en god start på mit første Tour de France, synes jeg selv. På individuelle resultater havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle køre tre gange top 10, så det er jeg også meget godt tilfreds med. Og at vi har siddet med den gule trøje i to uger, havde jeg sgu ikke regnet med, da vi kom herned. Jeg kommer her som hjælper, så det vigtigste for mig er jo, hvordan holdet præsterer, og vi har præsteret langt over, hvad vi havde forventet.«

»Det har ikke været det bedste rent resultatmæssigt desværre. Det har været en skuffelse, men det er sådan, det nu er. Mine tal har egentlig været gode, og jeg ved sgu ikke, hvad det er, der er galt. Jeg må prøve at komme hjem og analysere på det og se, om jeg kan finde de der ekstra 10 procent, der mangler i forhold til at kunne følge med i farten, for lige nu ved jeg ikke, hvad det er.«

»Det har været et specielt Tour de France, fordi jeg kom med som af de sidste ryttere. Jeg synes egentlig formen har været god, men det har også været en hård Tour. Den har været utrolig kuperet, selvom der blev taget et par bjerge væk, men jeg synes virkelig, at der bliver kørt stærkt. Personligt prøvede jeg chancen en enkelt dag, men vi kan vist godt blive enige om, at vi som hold ikke har været dem, der har domineret mest.«

»Jeg har været ret godt klar over, hvad min opgave har været. Først passede jeg på Adam Yates til klassementet, indtil den drøm forsvandt. Så skulle jeg hjælpe flere personer med at vinde etaper, og nu er vi kommet ud med fire udbrudssejre. Jeg var med i den, Matteo Trentin vandt, og det var den etape, der var størst fokus på, at jeg skulle prøve at komme med i udbrud. Så det var så fedt, at det lykkedes, og at Matteo vandt den. Personligt synes jeg, at jeg har kørt den Tour, de havde forventet inden, og det er jeg glad for.«