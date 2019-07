39-årige Lars Bak kan godt mærke at alderen trykker, når han kører op ad den ene bjerg efter det andet.

På 14. etape af årets Tour de France var han bare fire minutter fra tidsgrænsen, og selvom folk bag tv-skærmene måske frygtede, at det ville være slut, så var danskeren selv noget mere rolig.

»Jeg fandt mit eget tråd og fandt en gruppe. Det kan godt være, at folk hjemme i stuerne er i panik på grund af tidsgrænsen, men det var trods alt stadig fire minutter. Der var nogle, der var tættere på, end jeg var, og fire minutter er stadig lang tid,« siger han til B.T.

Dimension Data-danskeren er lige nu i gang med sit sidste Tour de France og derfor har han - som alle andre år - også udset sig at køre hele vejen til Paris.

Han frygter derfor heller ikke for, at en hård bjergetape kan ende med at være hans sidste Tour-etape nogensinde som rytter.

»Jeg frygter ikke noget, selvom det er hårde bjerge. Jeg ved, hvad der venter, og så det bare med at træde så hurtigt i pedalerne, man kan,« siger Lars Bak og fortsætter:

»Jeg tænker ikke på, at det kan være min sidste etape, men det er et faktum, at det kan det jo være. Hver dag kan være din sidste dag - også i livet. Det er jo heldigvis sådan, man skal nyde hver dag man har, og det gør jeg også her.«

Den 39-årige dansker er den ældste rytter i hele Tour de France-feltet og er lige nu i gang med sin 20. Grand Tour - flest af alle danskere nogensinde.

Dimension Datas Lars Bak tror fuldt og fast på, at han kan komme ind inden for tidsgrænsen på de resterende bjergetaper i årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Dimension Datas Lars Bak tror fuldt og fast på, at han kan komme ind inden for tidsgrænsen på de resterende bjergetaper i årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Men de “mange” år på bagen, er også noget, han er begyndt at kunne mærke.

»Jeg synes ikke min form er dårlig, men jeg kan godt mærke, alderen er imod mig på bjergetaperne. Det gør ondt, men jeg ved også, at hvis jeg holder momentum og bliver ved med at træde, så skal jeg nok nå tidsgrænsen. Det håber jeg i hvert fald,« siger han.

Lars Bak ligger inden 15. etape nummer 157 ud af de 164 ryttere, der er tilbage i årets Tour.

Det er 2 timer, 21 minutter og 31 sekunder efter Julian Alaphilippe i den gule førertrøje.