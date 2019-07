Mads Würtz Schmidt havde masser af overskud, da han kom i mål på 20. etape.

For selvom det har været et par hårde sidste dage for den danske Katusha-rytter, så nød han faktisk etapen, der havde mål på toppen af Val Thorens.

»Jeg kom fint igennem. Jeg kørte alene hele vejen op ad stigningen, og jeg kørte bare i mig eget tempo, og så kunne de andre gøre, hvad de ville. Det var sgu fint nok. Det var en dejlig jævn stigning, og den var ikke så stejl, så det var fint,« sagde han til pressen.

Faktisk var overskuddet så stort, at der også var tid og energi til at sige hej til de mange danskere, der var langs ruten.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Jeg forsøgte at hilse på de danskere, der var og bare nyde det på vej i mål. Det var en fin etape.«

Den 25-årige Tour-debutant gjorde sig særligt bemærket i den første uge, hvor han flere gange ramte udbruddet, uden at det dog førte en etapesejr med sig.

Nu ser Mads Würtz Schmidt så frem til søndagens 21. etape på Champs-Élysées.

»Det bliver fedt. Det glæder jeg mig til. Det er enhver cykelrytters drøm at nå så langt i Touren, og det sus, det giver, det glæder jeg mig.«

Hvad glæder du dig mest til?

»Jeg glæder mig mest til at få en bajer, når vi er færdige,« sagde danskeren med et stort smil.

20. etape af årets Tour de France blev vundet af italienske Vincenzo Nibali, mens Team Ineos' Egan Bernal formåede at beholde den gule førertrøje og dermed er vinderen af årets Tour de France.

Hans holdkammerat Geraint Thomas snupper podiets næsthøjeste trin, mens Jumbo-Vismas Steven Kruijswijk endte på tredjepladsen.