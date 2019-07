Magnus Cort er den seneste dansker, der har kunnet køre først over målstregen på en Tour de France-etape.

Og nu vil han gøre det igen. Han har nemlig udset sig onsdagens etape som dagen, hvor den skal have et skud.

»Det kunne godt være onsdag. Jeg tror, det vil være en fin dag for mig at ramme udbruddet på,« siger den 26-årige Astana-dansker til B.T.

Astana var tæt på en etapesejr, da spanske Pello Bilbao på 12. etape blev nummer to bag Simon Yates, men ellers har det været sparsomt med muligheder for holdet, der har danske Jakob Fuglsang som kaptajn.

Men på onsdagens 17. etape vil Magnus Cort holde et vågent øje med dem, der vil i udbrud.

»Vi skal selvfølgelig også lige mærke stemningen i feltet an, og det afhænger af, om Team Sunweb og Bora-Hansgrohe gerne vil hjem og spurte med Matthews og Sagan,« siger han og fortsætter:

»For så får jeg selvfølgelig ikke noget ud af at drive derud sammen med en enkelt Cofidis-mand. Så er det spildte kræfter.«

Det var på 15. etape af sidste års Tour de France, at Magnus Cort efter at have været i udbrud kunne spurte fra sin to kompagnoner og sikre den 19. danske etapesejr i Tour de France nogensinde.

Det skete efter godt samarbejde med Michael Valgren, der dengang også kørte for Astana. Triumfen for Cort var samtidig også den første danske etapesejr i verdens største cykelløb siden Nicki Sørensens i 2009.

Den store sejr gjorde også, at bornholmeren var blandt de 10 nominerede til B.T. Guld 2018.

»Det er selvfølgelig min Tour de France-etape, der først dukker op, når jeg ser tilbage på året. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er er det største, der er sket i min karriere,« sagde Cort i slutningen af sidste år til B.T. i forbindelse med nomineringen..

Dengang så han gerne, at han i 2019 kunne gentage succesen, og onsdag er han klar på at gøre forsøget.

»Hvis det ser ud til, at der kører en større gruppe afsted, så vil jeg rigtig gerne prøve at være med der,« siger Magnus Cort med et stort smil.