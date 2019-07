Quick-Step-rytteren planlægger at have en anonym dag tirsdag, efter at han er blevet klar trods styrt.

Kasper Asgreen er glad for, at han bliver klar til at stille til start på 4. etape af Tour de France, efter at han mandag styrtede på 3. etape:

»Efter omstændighederne har jeg det okay. Det var et hårdt styrt, men jeg er sluppet heldigt fra det.«

»Jeg har lidt ondt i muskulaturen omkring nakken, men jeg har ikke hovedpine eller noget som helst.«

»Alle holdets test for hjernerystelse er bestået uden problemer, så der burde ikke være nogen risiko for at starte i dag,« siger han før etapestarten tirsdag.

Kasper Asgreen kørte ind i en midterhelle mod afslutningen af 3. etape.

Efter hans egen vurdering skete det, fordi han var lidt for ukoncentreret efter at have fået nogle vandflasker leveret, som han skulle give videre til andre ryttere fra Quick-Step-holdet.

»Efter at jeg havde ført og siddet nede i gruppettoen (rytterne bagest i feltet, red.), så koblede jeg måske lidt for meget fra mentalt og havde ikke fokus det rigtige sted. Og så overså jeg midterhellen,« siger han.

Quick-Step-rytteren forventer, at han kommer til at køre roligt på 4. etape.

»Jeg tager en stille og rolig dag, og når finalen med positionskampen kommer, så slipper jeg nok feltet og ruller stille og roligt til mål,« siger han.