»Jeg tror, at det er den bedste enkeltstart, jeg har kørt som professionel.«

Som ordene afslører var den en glad, endda rigtig glad dansker, der kom i mål, da Mads Würtz Schmidt passerede mållinjen på fredagens enkeltstart i Tour de France.

Danskeren kørte i mål i tiden 36.31 på den 27,2 km lange etape i den franske by Pau, og det rakte til en foreløbig plads i top 5.

»Jeg kunne ikke køre stærkere, og jeg er rigtig tilfreds,« sagde Mads Würtz Schmidt efter etapen.

»Det er en bekræftelse over for mig selv over, at jeg kan have niveauet på enkeltstartscyklen. Det er rart at præstere til Tour de France.«

Danskeren har tidligere udtalt, at han ikke har trænet særlig meget enkeltstart på det seneste. Til gengæld forklarer han, at han har fået blod på tanden efter dagens resultat.

»Det var rart at mærke, at der var power, gode ben, og at det bare fungerede på cyklen, det var en stor forløsning,« sagde Mads Würtz Schmidt og sendte en lille, sympatisk stikpille afsted mod Tour de France-arrangørerne.

»Det stunt, de laver 500 m. før mål, er lige til at kaste op over. Den er sindssyg stejl. Det er en spurt, hvor man kommer i syre allerede, det gør nas. Ligesom til holdløbet sidder man med tungen langt ud af halsen.«