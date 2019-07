Kraftige vejrforhold, der normalt ikke hører de franske alper til i juli måned, har skabt kaos i Tour de France.

I går betød et jordskred, at man måtte stoppe løbet og finde fælles fodslag på, hvornår rytternes tider skulle måles fra, og i dag blev den store bjergetape decimeret til, at rytterne kun skulle bestige Val Thorens.

Den tidligere sportschef i Dansk Cykle Union, Lars Bonde, fortæller, at han ikke mindes at have oplevet noget lignende i Tour de France-regi, men at cykelløb omvendt jo er en sport, der er i elementernes vold.

»Jeg har ikke set noget lignende i Tour de France, men man er jo i naturens vold, når man dyrker cykelsport,« siger Lars Bonde og fortsætter:

Jordskred på 19. etape. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Jordskred på 19. etape. Foto: GONZALO FUENTES

»Her bevæger man sig ude i verden, og i verden sker der ting og sager. Det er jo sket før, at cykelløb neutraliseres af kraftigt haglvejr eller andet, men det er alligevel sjældent, at sådan noget rammer Touren. Det sker vel kun hvert 30. år.«

Lars Bonde synes, at der er blevet truffet de rigtige beslutninger i cykelløbet med hensyn til gårsdagens tidtagning og forkortelsen af dagens etape.

»Jeg synes, det er den rigtige beslutning, man er nået frem til, og det kan man også se på, at der er relativt få, der har råbt voldsomt op, efter beslutningen er taget. I går er det jo svært at sige, hvor man skal tage rytternes tider fra, skulle de så spurte hen til jordskredet? Nej, jeg synes, det er den rigtige beslutning,« siger Lars Bonde og fortsætter:

»Og med hensyn til i dag, skal sikkerheden altid komme i første række. Det vil aldrig kunne tilgives, hvis der sker alvorlige uheld, fordi man altid skal vægte rytternes sikkerhed over alt andet.«