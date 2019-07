Tour de France bliver altid brugt til at forhandle kontrakter hjem, og meget tyder på, at Magnus Cort nu har sin fremtid på plads.

Den anerkendte cykelsportsjournalist Ciro Scognamiglio fra avisen La Gazzetta dello Sport plejer at have styr på sine kilder, og han har på sin egen Twitter-profil meldt ud, at Cort er klar for det amerikanske hold EF Education First Pro Cycling Team.

»Magnus er en virkelig stærk rytter, og så har han i øvrigt en skæv form for humor. Det kan jeg godt lide, for det har jeg selv. Men jeg kan ikke sige så meget på grund af de officielle UCI-regler,« siger Jonathan Vaughters, øverste chef på holdet, der blot kaldes EF i feltet på grund af det voldsomt lange navn.

De officielle UCI-regler siger, at man ikke må melde rytter-kontrakter ud før 1. august. Men aftalerne er selvfølgelig lavet længe inden, i hvert fald hvis man er en eftertragtet rytter. Det er Magnus Cort.

Hos Astana er ledelsen ikke meget for at forholde sig til Corts fremtid.

»Nu koncentrerer vi os om Touren, så må det andet komme senere. Jeg har ikke lyst til at udtale mig om Magnus, det må han selv gøre,« siger Dmitrij Fofonov, Team Manager hos Astana.

Men hovedpersonen er lige så lukket.

»Ingen kommentarer,« lød det fra Magnus Cort, da han inden 5. etape kørte mod indskrivningen inden starten.

EF Education First Pro Cycling Team har allerede Matti Breschel på holdet, men det ligner ikke, at Cort bliver holdkammerat med Breschel, der lige nu går med overvejelser om sin egen fremtid.

Det amerikanske hold er på vej frem efter flere sæsoner med store økonomiske problemer. Dem er der styr på nu, og holdet er på jagt efter yderligere forstærkninger.

Hvis Cort skifter, kommer han i så fald til et hold, hvor kulturen er markant anderledes end hos Astana. På EF Education First Pro Cycling Team er der en mere uformel og afslappet tone, og ledelsen er også mere moderne. På den front ligner det amerikanske hold mere Mitchelton-SCOTT, som Magnus Cort var på inden Astana.

Den italienske journalist Ciro Scognamiglio skriver i øvrigt også, at endnu flere fra Astana er på vej videre til næste sæson. Jan Hirt er på vej til CCC, Dario Cataldo til Movistar, Davide Ballerini til Deceuninck-Quick Step og Pello Bilbao til Bahrain Merida, mens Jakob Fuglsang stadig mangler at få afklaret sin fremtid.