Man skal passe på med, hvad man siger højt.

Det måtte Jakob Fuglsang sande, da han som ung var på ferie med sin familie.

Det afslører hans storebror, Mikael Fuglsang, der til TV 2 Sport fortæller om en særlig fødevare, som Jakob Fuglsang i lang tid holdt sig væk fra.

For da han en dag trådte ind ad døren efter en hård cykeltur, var han en smule kæk.

»Vi har holdt meget ferie i Frankrig. På vej hjem stoppede vi og købte nutella. Han kom ind efter en cykeltur og sagde til min far, at han var så sulten lige nu, at han kunne spise et helt glas nutella.«

Og det skulle den danske Tour de France-stjerne altså ikke sige to gange.

»Der fik han serveret en ske og så et glas nutella, og det gik han i gang med,« fortæller Mikael Fuglsang om sin lillebror, der dog ikke nåede i mål med glasset den aften. Det havde dog konsekvenser, fortæller storebroren.

»Der gik nok et år, før han gik i gang med at spise nutella igen, men han gjorde det glas færdigt,« fortæller Mikael Fuglsang til TV 2 Sport, som han har mødt i Frankrig, hvor årets store cykelløb lige nu køres.

Jakob Fuglsang ligger lige nu nummer 11 i klassementet og er den bedst placerede dansker.

Han fik en noget skidt start på løbet, da han på første etape var ude for et grimt styrt. Han flækkede øjenbrynet og slog sit knæ, men han kørte alligevel i mål og var i stand til at fortsætte.

