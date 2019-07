Hvad skete der med verdensmesteren?

På 12. etape af Tour De France valgte den australske verdensmester i enkelstart, Rohan Dennis, at stå af cyklen.

Det betyder altså, at den regnbuestribede verdensmestertrikot ikke kommer i brug på morgendagens enkeltstart.

Men nyheden om Dennis exit kom som en overraskelse, da han var en af de mange ryttere, som fra morgenstunden forsøgte at komme med i et udbrud.

Årsagen til verdensmesterens exit er endnu uvis. Og den er også en smule mystisk.

For næsten en time efter Dennis' exit, så har hans mandskab, Bahrain-Merida, delt en status på Twitter, som ikke gør os klogere på sagen.

'Vores prioritet er alle vores rytteres helbred, så vi vil igangsætte en øjeblikkelig undersøgelse, men vi vil ikke kommentere yderligere, før vi har fastslået, hvad der er sket med Rohan Dennis. I mellemtiden fortsætter vi med at støtte vores ryttere, der er i gang med løbet,' lyder det i Tweetet.

Efter hændelsen har en journalist fra hollandske NOS sport tweetet et billede af Dennis' cykel, som står foran holdets bus. Her siger han, at Rohan Dennis angiveligt skulle være i bussen.

Men der er stadig intet nyt om Rohan Dennis selv.

TV2 Norges cykelekspert, Thor Hushovd, fortæller til TV2 Norge, at han snakkede med Rohan Dennis før starten på gårsdagens etape, og der var humøret ikke højt.

»Hvorfor gider jeg overhovedet at køre Tour De France?« spurgte australieren højt og fortsatte:

»Jeg tænker ikke på andet end, hvorfor jeg orker at være her,« sagde Rohan Dennis til nordmanden.

