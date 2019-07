På en hård 8. etape hvor det gik op og ned hele dagen, kom en meget velkørende Jakob Fuglsang i mål sammen med de øvrige favoritter.

Det var en dag, hvor Jakob Fuglsang og Astana-holdet for alvor viste tænder og i høj grad var med til at skabe et interessant cykelløb.

Med lidt over 50 kilometer til mål satte danskerens hold sig nemlig frem sammen med EF-Education og satte et udmavrende tempo i feltet, der gjorde ondt på mange ryttere i feltet.

Da favoritfeltet ramte den sidste kategoriserede stigning åbnede favoritterne op, og her var Fuglsang blandt dem, der så stærkest ud.

Danskeren kunne dog ikke gå med, da de to franskmænd Thibaut Pinot og Julian Alaphillipe strøg afsted, og de to fik et lille hul.

Herefter var det en hæsblæsende jagt ned til målet i St. Etienne, hvor Thomas De Gendt fra morgenudbruddet flot holdt stand og løb med sejren.

Fuglsang kom i mål med de resterende favoritter, men danskeren så meget stærk ud hele dagen, og det lover godt for hans videre Tour.