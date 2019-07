»Nok ham, der gør forskellen.«

Sådan beskriver den italienske supersprinter Elia Viviani sin danske holdkammerat Michael Mørkøv.

I år skal de begge køre Tour de France for Deceuninck-Quick Step, hvor italieneren vil jagte etapesejre, men i det led er danskeren måske nok den vigtigste mand.

»Han er bare rutinen selv. Han er vores leder. Han har præcisionen, følelsen til at mærke, hvornår man skal stikke og forsøge at analysere sig frem til det rigtige tidspunkt på bare få sekunder i løbet af den sidste kilometer. Finde ud af, hvad der er det rigtige move,« siger Viviani.

Michael Mørkøv er den såkaldt næstsidste mand i holdets lead-out-tog, inden en etape afsluttes.

Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at den næstsidste mand tager føringen på den sidste kilometer af en etape med en sprinter på hjul. Her er den næstsidstes rolle så at aflevere sprinteren i så gunstig en position som muligt ved slutspurten få hundrede meter før mål. Placeringsevne og løbsforståelse er essentielle.

»Han er næstsidste mand, men det er nok ham, der gør forskellen. For når han har besluttet sig for at gå eller stikke, så kan intet ændres. Der er et stort ansvar på hans skuldre, men vi kender hans rutine, og vi ved, at han er den bedste til sit job,« fortsætter Viviani, der skamroste Michael Mørkøv ved torsdagens pressemøde.

Både Michael Mørkøv og Elia Viviani har på det seneste vist storform.

Elia Viviani slår her Peter Sagan i en spurt i Schweiz Rundt, hvor italieneren vandt to etaper. Foto: GIAN EHRENZELLER

I den forgangne uge vandt danskeren DM foran holdkammeraten Kasper Asgreen, mens Viviani vandt to etapesejre og fik en andenplads ved etapeløbet Schweiz Rundt. Her var hans lead-out-man… Michael Mørkøv.

»Jeg har et meget farverigt lead-out-tog foran mig, og så er han i virkelig god form,« siger Viviani med henvisning til Mørkøvs titel som national mester, hvilket gør, at Mørkøv vil køre i en rød-hvid-farvet trikot under sommerens løb.

Viviani har aldrig vundet en etape i Tour de France, men i år tror han på, at det sker. Faktisk drømmer han om at tage den gule trøje på første etape, der starter og slutter i Bruxelles lørdag.

»Vi kender vores styrke, og det kan blive vores winning point,« siger Viviani.

Michael Mørkøv genvadt DM i landevejscykling søndag. Foto: Claus Bonnerup

»Vi har et virkelig stærkt lead-out, og jeg er virkelig glad for at have ham her (Michael Mørkøv, red.) omkring mig.«

Faktisk gik Viviani så langt som at beskrive Mørkøv som nærmest værende uundværlig, hvis han skal have en chance for at vinde en etape.

»Mit liv er meget nemt, når jeg kommer til en sprint med ham foran mig,« siger italieneren.

»Det handler om styrke, men også om at være præcis i det øjeblik, man spurter og analyserer momentet. Enhver spurgt har sin egen historie, men jeg har behov for, at han er til stede for at vinde en etape i Touren.«

Michael Mørkøv skal køre Tour de France for fjerde gang i karrieren efter årene 2012, 2014 og 2016.

»Man er meget mere rolig i dagene op til Touren, når man har prøvet det før,« fortæller Michael Mørkøv.

»Det gælder bare om at nyde de her dage, inden det går løs og varer i over tre uger.«

Deceuninck-Quick Step tæller som sagt også danske Kasper Asgreen. Den unge koldingenser deltager i løbet for første gang i karrieren.