Der er tårnhøje forventninger til Jakob Fuglsang før Tour de France, hvor danskeren regnes som en af de største favoritter til den samlede sejr.

Men Fuglsang kommer til at skuffe på de franske landeveje.

I hvert fald hvis man skal tro Bettingklubbens eksperter. B.T.'s Betting-podcast har lavet en Tour de France-special, og her afslører eksperterne, at de ikke har stor fidus til den 33-årige dansker.

Spilekspert Steffen Dam anbefaler derfor et spil på, at Jakob Fuglsang ikke kommer i top-5, til odds 1,72. LYT TIL HELE UDSENDELSEN NEDERST I ARTIKLEN

Jakob Fuglsang har haft et fantastisk år og vundet blandt andet Liege-Bastogne-Liege og Critérium du Dauphiné, men Steffen Dam mener, at bookmakerne overvurderer danskeren styrke.

»Jeg synes, der er nogle ting, hvor man godt kunne sidde og tænke lidt på, om han har toppet lidt for tidligt, den gode Fuglsang. Han har jo tidligere vist, at den her holdbarhed i et tre ugers etapeløb, den har han måske ikke. Hans bedste placering nogensinde i en Grand Tour var i 2013, hvor han blev syver i Touren.«

»Han har kørt en del Grand Tours – også et par stykker som kaptajn – og aldrig klaret det bedre end en syvendeplads. Også sidste år, hvor han var ubetinget kaptajn på Astana, og alle sagde: 'Nu er det ham, der skal køres for, nu er det Fuglsangs store gennembrud, han så fantastisk ud i 2017'. Og han leverer så alligevel en skuffende Tour (12.-plads, red.),« siger han, mens ekspertkollega Mads Kindberg supplerer:

»Hvis man ser på ruten i år, så er den meget bjergtung i år mod slutningen, og Fuglsangs problem har jo netop tidligere været, at han ikke har holdbarheden,« siger han og tilføjer:

»Det lover bare ikke skide godt.«

Steffen Dam peger samtidigt på, at Jakob Fuglsang historisk set har været drillet af styrt eller andre uheld i de største etapeløb.

»Der skal bare ikke ske ret meget, før du ryger ud af top-5. Det kan være én dag, hvor du går sukkerkold eller et uheldigt styrt – det kan være rigeligt. Det beviste hans 2017-løb (udgik på grund af smerter efter styrt, red.) jo også. Man kan se fantastisk ud, men bum, så kan det hele være ødelagt.«

»Jeg synes, der bliver lagt lidt for meget vægt på hans resultater i år og lidt for lidt vægt på hans Grand Tour-præstationer tidligere. Netop det her med, at det altid er et eller andet, der går galt.«

Samme holdning deler Mads Kindberg.

»Hvis vi ser over hele Touren, så er det, som om der mangler et eller andet, før jeg tror på, han kan lave det helt store resultat. Hvilket en top-5-placering i øvrigt vil være, det vil jo være hans bedste resultat nogensinde i Tour de France,« lyder det fra Kindberg.

Bettingklubben er B.T.'s podcast, som udkommer hver uge med seks brandvarme spilforslag til lytterne.

I denne omgang er der i anledning af Tour de France udelukkende fokus på det prestigefyldte franske etapeløb.

I studiet er eksperterne Steffen Dam og Mads Kindberg samt vært Søren Paaske.