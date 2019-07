39-årige Lars Bak har valgt at indstille karrieren fra næste sæson, og allerede nu arbejder han på, hvad der skal ske efter.

Og selvom han endnu ikke har på plads, hvad der præcis skal ske, så har et helt klart mål.

»Jeg vil rigtig gerne blive i branchen. Jeg elsker cykelsporten, og det er også der, jeg har min viden. Jeg har ikke lavet så meget andet, end dengang jeg var assistent som tandtekniker, men det er over 20 år siden, så det er hurtig forældlet,« siger han med et grin til B.T.

»Nu må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg håber, jeg kan blive i branchen på en eller anden måde, fortæller Lars Bak, der er Tour-feltets ældste rytter.«

Jeg har nogle bolde i luften, som jeg skal have undersøgt lidt nærmere. Lars Bak

Det var i et interview med Ekstra Bladet, at den erfarne Dimension Data-rytter søndag morgen afslørede, at det efter denne sæson er slut.

Nu skal han de næste måneder i gang med præcis at finde ud, hvad der skal ske, når han ikke længere kan kalde sig for professionel cykelrytter.

»Jeg har nogle bolde i luften, som jeg skal have undersøgt lidt nærmere. Jeg er åben overfor alt, og jeg er også i gang. Det er det godt ved at sige det nu. Så er der trods alt nogen, der betaler ens løn indtil 31. december, og så der er tid til søge arbejde.«

Lars Bak kan prale af at have været gennemført hele 20 Grand Tours. Det er flest af alle danskere nogensinde.

Lars Bak var i udbrud på 16. etape af årets Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Lars Bak var i udbrud på 16. etape af årets Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD

Men selvom veteranen stadig føler sig udmærket kørende, så er det tid til at sige farvel til det, der de sidste 18 år har været hans liv.

»Min dåbsattest siger det meget godt. Jeg bliver ikke yngre, og jeg har haft det i tankerne hele året, at det godt kunne være min sidste sæson,« siger Lars Bak og fortsætter:

»Jeg har det egentlig godt med at få det sagt, og det er fedt, at jeg kan komme ud med det under Touren og ligesom nyde den sidste del af sæsonen. Jeg er klar til at stoppe, og det er også med at kende sine begrænsninger.«

Lars Bak har vundet ni sejre som professionel. Den største kom i 2012, da han stak af fra udbruddet og vandt 11. etape af Giro d'Italia.

Han har også vundet DM-guld i landevejsløb i 2005, mens han i 2007 og 2008 snuppede DM-guldet i enkeltstart.