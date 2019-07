En kæmpe fransk stjerne i den gule trøje på bastilledagen, Frankrigs nationaldag.

Meget større bliver det ikke for den franske publikumsyndling Julian Alaphilippe.

Søndag blev den franske helt vanen tro hyldet med klap, råb og opbakning fra det franske publikum, men Deceuninck-Quick-Step-rytteren fik en helt særlig gæst.

Det var nemlig hans far, Jacques Alaphilippe, og det gav anledning til en rørende scene foran Quick-Step-bussen i den franske startby, Saint-Étienne.

I et gribende øjeblik overrakte Julian på symbolsk vis en gul trøje til sin far, som er en ældre mand, der sidder i kørestol. Alt imens så publikum til, og et par familiemedlemmer også var til stede.

Julian Alaphilippe har haft et kanonløb indtil videre, hvor han på spektakulær vis vandt tredje etape, da han kørte alene i mål.

Derudover har han været iført den gule trøje i fire dage i alt på årets Tour de France.