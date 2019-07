160,5 km. med syv kategoriserede stigninger og en afslutning på toppen.

Således er menuen for Tour-feltet torsdag, når årets første store bjergetape skal køres.

Forud for den vigtige dag kommer Jakob Fuglsangs tro væbner, klatreren Pello Bilbao, med gode nyheder om den danske Astana-kaptajn.

»Jakob ser ud til at køre med sikkerhed, han er kommet sig godt over styrtet. Han havde en dag uden problemer i dag (onsdag, red.),« siger Pello Bilbao til B.T.

Jakob bad os faktisk også om at sætte tempoet op under holdtidskørslen. Pello Bilbao, holdkammerat til Jakob Fuglsang.

»Planen er, at jeg skal køre sammen med ham indtil slutningen og hjælpe med det, han har brug for. Hvis alt går godt, er vi begge to med på den sidste stigning i god position. Og så kan vi forcere oppe i fronten, hvis han vil gøre etapen hårdere, end den er i forvejen og måske endda kæmpe om etapesejren.«

På første etape af årets Tour de France styrtede Jakob Fuglsang. Det har kostet sting i øjenbrynet, et forslået knæ samt skader i ryg og på armen, men det danske Tour-håb ser ud til at komme sig fint som dagene går.

»Jakob har det godt. Han er i gang med de sværeste dage for ham efter styrtet. Men han er kommet godt igen og har undgået komplikationer,« siger Pello Bilbao og fortæller, at Fuglsang allerede afsendte positive signaler ved holdtidskørslen, dagen efter han styrtede.

»Han gav os ro og tog gode føringer. Han bad os faktisk også om at sætte tempoet op. Det er et godt signal, når det sker dagen efter så voldsomt et styrt. Han har en stærk krop, så det er helt sikkert, at han stadig har en margen for at forbedre sig og vokse.«