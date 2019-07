Lørdag bliver årets første tramp i Tour-pedalerne foretaget. Og der er lagt op til et historisk dansk Tour de France.

For første gang nogensinde er der hele NI danskere med i verdens hårdeste cykelløb. Det står klart, efter at både Michael Valgren og Lars Bak tirsdag blev udtaget til Team Dimension Datas Tour-hold.

Men hvad kan cykelfansene egentlig forvente af de danske Tour-ryttere?

B.T. giver dig svaret herunder:

Michael Valgren (Team Dimension Data)

Valgren skiftede i sommer til sydafrikanske Team Dimension Data, da han ønskede at få lov at køre sin egen chance. Efter et særdeles tamt forår er det under Touren, at han skal bevise, at han er pengene værd. Med andre ord: Valgren skal på jagt efter etapesejre!

Alder: 27 år

Antal Tour de France: 5

Lars Bak (Team Dimension Data)

Den danske superveteran, der nu skal køre sin 20. Grand Tour, er udset til en rolle som 'afgørende hjælperytter'. Den har han prøvet før. I Mark Cavendishs fravær bliver det Giacomo Nizzolo, som Lars Bak skal knokle for på sprinteretaperne.

Alder: 39 år

Antal Tour de France: 7

Jakob Fuglsang (Astana)

Målet er glasklart for Jakob Fuglsang. Det er i år eller aldrig, hvis silkeborgenseren skal prøve at stå på Tour de France-podiet i Paris. Formen er der – det har han senest vist i Criterium Dauphiné – og med flere afbud fra konkurrenter som Chris Froome og Tom Dumoulin kan dette blive 'Fuglen's sommer.

Alder: 34 år

​Antal Tour de France: 8

Magnus Cort (Astana)

Magnus Corts Tour de France afhænger af Jakob Fuglsang. Hvis Kaptajn 'Fuglen' som ventet kan kæmpe med i toppen af klassementet, skal Cort nok indstille sig på at skulle bruge alle sine kræfter på at servicere sin landsmand. Flopper Fuglsang, får Cort lov at jagte sin anden etapetriumf i Touren.

Alder: 26 år

​Antal Tour de France: 1

Christopher Juul-Jensen (Michelton-Scott)

Den evigt smilende dansker skal for anden gang i karrieren køre med i verdens største cykelløb. Denne gang får Juul-Jensen en meget specifik rolle: Danskeren skal mandsopdække Michelton-Scotts klassementshåb Adam Yates og holde ham langt væk fra balladen på de flade etaper.

Alder: 29 år

​Antal Tour de France: 1

Søren Kragh Andersen (Team Sunweb)

Med Tom Dumoulins Tour-afbud er løbet givet frit for Søren Kragh Andersen og de andre Sunweb-ryttere. Der skal jagtes etapesejre. Og danske Kragh får sandsynligvis ansvaret for at skabe noget på Tourens kuperede etaper.

Alder: 24 år

​Antal Tour de France: 1

Kasper Asgreen (Quick-Step)

Årets komet i dansk cykling har i foråret vist, at han er en mand for de store etapetogter. Og mon ikke han får lov at prøve lykken på nogle udvalgte etaper. Derudover er Asgreen udset til at være Quick-Steps dieselmotor på søndagens holdtidskørsel-etape.

Alder: 24 år

​Antal Tour de France: 0

Michael Mørkøv (Quick-Step)

Den rutinerede dansker tager dannebrogstrøjen med til de franske landeveje. DM-vinderens rolle bliver at være Quick-Steps mand med overblikket på sprinteretaperne, hvor Mørkøv skal sørge for masser af etapetriumfer for den italienske supersprinter Elia Viviani.

Alder: 34 år

​Antal Tour de France: 3

Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin)

Den danske temporytter får sin Tour-debut denne sommer, og det bliver i en fri rolle på Katusha-Alpecin, der hverken har sprintere eller klassementsryttere med i Touren. Mads Würtz får sandsynligvis carte blanche til at forsøge at ramme det rigtige udbrud.

Alder: 25 år

​Antal Tour de France: 0

