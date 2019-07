Efter denne sæson udløber Jakob Fuglsangs kontrakt med Astana. På det tidspunkt har han været syv år på det kasakhiske mandskab, og det kan meget vel være tid til at prøve noget nyt.

Ikke mindst hvis et nyt hold vil smide mere i lønningsposen hos den danske stjernerytter, end det han får hos Astana. Og resultaterne i denne sæson har været forrygende med blandt andet sejre i Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné. Det har fået Fuglsangs agent, Moreno Nicoletti, i markedet for at jage en ny mega-kontrakt til danskeren.

Den italienske agent har selv nævnt fem hold, der er blandt mulighederne for Fulgsang. Det skulle være Movistar, Katusha, Deceuninck - Quick-Step, Dimension Data og Jakob Fugslangs nuværende hold, Astana.

B.T. har talt med kilder tæt på de fem hold og bringer på baggrund af de samtaler et bud på Fuglsangs hold til næste sæson.

Dimension Data

Dimension Data: Det sydafrikanske hold er i princippet meget interesseret og vil gerne have Jakob Fuglsang ind på holdet. Øverste chef på Dimension Data, Douglas Ryder, har kendt Fuglsang personligt i årevis, og han taler varmt om ham. Hvis danskeren kom i morgen og sagde, at han absolut ville til Dimension Data, blev der hurtigt fundet en plads. Men det ville kræve en mindre lønnedgang, for lige nu er det sydafrikanske hold låst økonomisk.

Baglandet hos Dimension Data jagter i denne tid en afklaring fra flere sponsorer, og intet er på plads. Dermed kan det heller ikke imødekomme Jakob Fuglsangs ønske om en snarlig afklaring.

»Vi bliver for presset på deadlinen. Og selv hvis vi skulle få styr på økonomien for de kommende sæsoner, kræver en rytter som Jakob også, at der hentes ryttere ind, der kan støtte ham. Det bliver til et større projekt, og det er vi ikke gearet til lige nu,« siger Doug Ryder til B.T.

Dimension Data kunne ellers godt bruge flere af Jakob Fuglsangs World Tour-point, på den front er Lars Bak og Michael Valgren nuværende arbejdsgiver ikke imponerende.

Katusha

Katusha: Jakob Fuglsang kommer ikke til det schweiziske hold. Rygterne i branchen siger, at Katusha er under enormt pres for i det hele taget at sikre teamets overlevelse. De to storsponsorer, shampoo-fabrikanten Alpecin og cykelproducenten Canyon, er på vej videre og vil hellere kaste deres penge efter det hollandske vidunderbarn Mathieu van der Poel. Dermed er der ingen penge til Fuglsang.

B.T har talt med Katushas general manager, José Azevedo, om danskeren.

»I øjeblikket vil vi ikke kommentere på ryttere. Jeg ved ikke, hvad han (Moreno Nicoletti, red) har sagt, men indtil videre har vi ikke forhandlet,« lød det.

Og i virkeligheden er Katusha heller ikke rent strukturelt en optimal løsning for Jakob Fuglsang, hvis han savner mere ordnede forhold. Det er Katusha ikke just kendt for, hvor alt for meget længe har været overladt til tilfældighederne.

Deceuninck - Quick-Step

Deceuninck - Quick-Step: Heller ikke her ligner det, der er plads til Jakob Fuglsang. Hvis han gerne vil ud og hente omkring 10 millioner i årsløn, får Brian Holms nuværende arbejdsgiver vanskeligt ved at møde de krav.

Desuden har holdets øverste chef, Patrick Lefevere, gang på gang slået fast, at han ikke vil smide om sig med penge til ældre ryttere, og den kategori er Fuglsang med sine 34 år efterhånden ved at skrive sig ind i.

Det belgiske hold er også et typisk klassikerhold, og de tre Grand Tours er ikke førsteprioritet i forhold til en klassementrytter.

Lige nu satser Deceuninck - Quick-Step mest på spanieren Enrique Mas, der dog rygtes til Movistar.

Movistar

Movistar: Og så lander vi ved netop Movistar. Det spanske storhold har som et af de eneste mandskaber offentligt meldt ud, at Fuglsang er interessant for dem. Det er så langt, man kan komme en kærlighedserklæring på nuværende tidspunkt, men det er opsigtsvækkende, fordi der sker masser af omrokering på holdet i disse måneder.

Mikel Landa skulle være på vej til Bahrain Merida, Nairo Quintana er på vej til det franske hold Arkea Samsic, og så skulle den nykårede Giro d’Italia-vinder, Richard Carapaz, være på vej til Team Ineos.

Dermed har Movistar hårdt brug for forstærkninger, og det spansk hold vægter altid de tre Grand Tours højt. Det passer med Jakob Fuglsang, og han har den fordel, at han også kan skaffe holdet sejre i løbet af foråret. Movistar har længe ledt efter en måde at skrabe flere World Tour-point sammen på tidligere på sæsonen, end de plejer.

På Movistar ville Jakob Fuglsang dog skulle passe sig selv ret meget. Holdet indkalder ikke til mange fælles træningslejre, og man skal virkelig kunne klare sin egen træning fuldstændig. Movistar er heller ikke førende i forhold til ernæring og anden moderne optimering.

Astana

Astana: Vi ender ved Fuglsang nuværende hold. Og selvom danskeren har tilkendegivet, at han godt kunne fristes til at prøve noget helt nyt, er Astana bare et af de eneste hold, hvor alt er skræddersyet til ham.

Holdet boss, Alexander Vinokourov, har helt tydelig meddelt, at han gerne vil forlænge med Jakob Fuglsang. I de her uger kæmper Vinokourov med at finde pengene til at beholde danskeren, men han arbejder hårdt på det, og Fuglsangs agent, Moreno Nicoletti, har fået at vide, han skal vente, så længe han overhovedet kan og bevare tålmodigheden.

Der er også lidt med cyklerne. Argon 18-cyklerne på Astana har ikke haft det bedste ry blandt de professionelle, det fortæller de, når mikrofonerne er slukket. Til næste sæson skal Astana dog ikke længere køre på de cykler, og rygterne fortæller, at den italienske cykelproducent Wilier er på vej ind på Astana. Det lyder måske mærkeligt, men den slags betyder faktisk noget.

Lige nu er Astana sammen med Movistar de to største favoritter til blive Fuglsangs hold næste sæson, med en lille fordel til Astana. Sådan er fornemmelsen også i feltet, og da flere af holdejerne ved Tour de France forleden var til en sidste fælles middag inden starten i Bruxelles, lod Alexander Vinokourov flere af de fremmødte vide, at han troede på Fuglsang-forlængelse.