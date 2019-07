Elia Viviani har allerede vundet en etape under årets Tour de France, men nu sender massive rygter den italienske sprinter væk fra Deceuninck-Quick-Step.

Og det er ikke noget, der behager hans danske holdkammerat, Michael Mørkøv.

»Personligt krydser jeg fortsat fingre for og håber rigtig meget på, at Elia (Viviani, red.) kan blive. Fordi han har for mig været helt fantastisk at køre sammen med.«

Det var den franske sportsavis L'Equipe, der kunne berette, at Viviani er på vej til franske Cofidis som erstatning for Nacer Bouhanni fra næste sæson.

Italienske Elia Viviani ligner en mand, der fra 2020 vil være Cofidis-rytter. Foto: JEFF PACHOUD

Den italienske supersprinter vandt fjerde etape og roste efterfølgende sin danske holdkammerat til skyerne.

Mørkøv er nemlig en af Vivianis vigtigste lead-out-mænd, når han skal sættes op til en spurt.

Alligevel har danskeren umiddelbart ingen planer om at forlade Deceuninck-Qucik-Step, selv hvis Viviani skulle sige farvel.

Inden jeg skrev under med holdet, sørgede jeg for at sikre mig, at vi fortsat kommer til at have nogle gode sprintere på holdet. Både med og uden Viviani,« siger han og fortsætter:

»Både Fabio Jakobsen og Alvaro Hodeg har forlænget med holdet, som er nogle af de allermest lovende sprintere, så uanset hvad, så kommer jeg sandsynligvis til at køre for dem næste sæson.«

Alligevel erkender han, at det er specielt at køre så dedikeret for en rytter, der potentielt kan forsvinde hurtigt igen.

»Det er selvfølgelig en lidt ambivalent følelse. Nu var jeg i to år en meget, meget trofast støtte for Kristoff, og nu ligger jeg og bokser med ham i spurterne. Og hvis Elia ikke bliver her på holdet, så bliver det den samme situation,« siger Mørkøv.

På fredagens etape kunne Viviani dog ikke følge op på sin seneste gode spurt og måtte se etapesejren gå til Dylan Groenewegen.