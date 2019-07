Danske Mads Würtz Schmidt kørte en flot femte etape af årets Tour de France og var igen i udbrud. Alligevel var det noget helt andet, der stjal fokus efterfølgende.

Den franske sportsavis L'Equipe rapportede således onsdag, at Katusha-rytterne var blevet indkaldt til møde tirsdag aften og fik fortalt, at alle ryttere fra næste sæson er fritstillet og kan lede efter et nyt hold.

B.T. kunne allerede tirsdag beskrive, at holdet var i økonomiske vanskeligheder og risikerede at lukke. Men meget mere end det ved Mads Würtz ikke engang selv.

»Jeg ved ikke mere, end I gør. Der er mange rygter, men lige nu er jeg fokuseret på at køre cykelløb, og jeg ved, at ledelsen gør, hvad de kan for at redde holdet,« siger han efgter etapen i Colmar og fortsætter:

»Jeg er glad for at være her, og jeg glad for at vise mig frem. Det kan hjælpe mig i fremtiden med eller uden holdet, men jeg håber, at de finder en løsning.«

Han afviser samtidig, at han og de andre Katusha-ryttere tirsdag skulle være indkaldt til et møde.

»Vi har sgu ikke haft noget møde i går aftes. Det ved jeg ikke, hvor de har fra. Vi havde et møde inden Touren, hvor de fortalte, hvad situationen var, og at de kæmpede for at redde holdet, men at de ikke kunne garantere noget.«

Det schweiziske hold med de russiske rødder er havnet i økonomiske problemer, efter en af holdets helt store sponsorer, shampoo-producenten Alpecin, har meddelt, at den ikke vil forlænge aftalen med Katusha efter denne sæson.

25-årige Mads Würtz Schmidt har allerede været i udbrud på to etaper af årets Tour og har fået vist sig flot frem. Og selv er han heller ikke så nervøs for sin egen fremtid.

Han har nemlig et år tilbage af sin kontrakt.

»Min egen situation hænger sammen med, hvad der sker med holdet. Om de finder nye sponsorer, eller om de formår at forlænge med dem, vi har. Min kontrakt hænger sammen med licensen, så hvis licensen går til nogle andre, så følger jeg med derover, så jeg skulle gerne stå sikkert fra næste år. Jeg er ikke så nervøs for det.«

»Det er kun, hvis de erklærer sig konkurs, at jeg er på røven.«