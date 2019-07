Klaphatten har været godt og grundigt fremme. Den er nærmest slidt op.

Roserne er væltet ned over Jakob Fuglsang i de danske medier i første halvdel af 2019.

Danskeren har været flyvende og leveret en række topresultater, der kronedes ved sejre i monumentet Liège-Bastogne-Liège og etapeløbet Critérium du Dauphiné.

Men det er ikke kun den danske befolkning og mediestand, som har fidus til danskeren ved årets Tour de France.

For mig er Fuglsang den største favorit med alt det, som han har vist i år. Thibaut Pinot, Groupama-FDJ, om Jakob Fuglsang.

Franske Thibaut Pinot, der også spås at være med til at kæmpe om en topplacering, anser nemlig danskeren som en af sine allerfarligste konkurrenter. Ja, faktisk den farligste.

»For mig er Fuglsang den største favorit med alt det, som han har vist i år,« siger Groupama-FDJ-rytteren i et langt interview med franske L’Équipe.

Han peger på tre ryttere, som er stærkere end ham selv.

»De tre største favoritter. Thomas, som vandt sidste år, Jakob Fuglsang og Bernal. Man siger, at der er mange, som ikke stiller op, men Bernal burde slet ikke køre Tour de France, han skulle have kørt Giroen. Vi har mistet Froome, men vi har fået Bernal i stedet. Det bringer balance i regnskabet,« mener Pinot.

Jakob Fuglsang og Thibaut Pinot i direkte duel ved årets Critérium du Dauphiné, som danskeren vandt. Franskmanden blev nummer fem i løbet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jakob Fuglsang og Thibaut Pinot i direkte duel ved årets Critérium du Dauphiné, som danskeren vandt. Franskmanden blev nummer fem i løbet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Thibaut Pinots bedste resultat i Tour de France sammenhæng er en tredjeplads i 2014, og han tror også på, at Jakob Fuglsang kan gøre sig gældende i et tre-ugers løb, selvom danskeren tidligere har vist svaghedstegn ved længere etapeløb.

»Hvorfor skulle han ikke kunne køre et resultat hjem i et tre-ugers løb? Når man kigger på hans sæson tror jeg ikke, at han har misset podiet en eneste gang i år. Han har ikke haft nogen offdays,« siger Pinot om Fuglsang, hvis bedste resultat ved Tour de France var en syvendeplads i 2013.

Ud over de tre favoritter peger Pinot på ca. 15 ryttere, som kan køre sig i top 5, og derfor spår franskmanden et uforudsigeligt løb.

Tour de France starter lørdag, når første etaper starter i Bruxelles. Sidste etape køres søndag d. 28. juli.