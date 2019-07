På Tour de Frances 3. etape var der fra start lyseblå Astana-trøjer i spidsen af feltet.

Jakob Fuglsang, der ellers har døjet med eftervirkningerne fra lørdagens styrt, var der også, og senere på etapen på vej op ad en stigning satte Astana-mandskabet så voldsomt pres på, mens flere ryttere faldt fra én efter én.

Og faktisk var det offensive træk nøje planlagt. Det fortæller holdets danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, til B.T.

»Vi havde allerede haft planen oppe på vores taktikmøde, inden etapen startede. Og derfor var det bare noget, der skulle udføres. Hvis Jakob havde haft problemer, så havde vi selvfølgelig ikke gjort det,« siger han og fortsætter:

»Det var et forsøg på at bringe nogle af konkurrenterne under pres og så samtidig prøve at provokere en mulig situation, hvor Lutsenko skulle prøve at køre efter en etapesejr. Det var et forsøg på at lave noget rav i den.«

Astanas Lutsenko var dog ikke i stand til at følge med franske Julian Alaphilippe, der kørte fra feltet 15 kilometer fra mål og alene kunne køre over målstregen. Han tog samtidig også den gule førertrøje på Tourens første dag i Frankrig.

Astansa sportsdirektør Lars Michaelsen glæder sig over Jakov Fuglsang, der var i stand til sidde med, da holdet gik i offensiven. Foto: Nils Meilvang Vis mere Astansa sportsdirektør Lars Michaelsen glæder sig over Jakov Fuglsang, der var i stand til sidde med, da holdet gik i offensiven. Foto: Nils Meilvang

Men alligevel glæder Lars Michaelsen sig over, at de var i stand til at udføre planen med en Jakob Fuglsang, som - selvom han ikke er på 100 procent - er i fremgang.

»Det var oplægget fra os sportsdirektører, og derfra var det så op til Jakob at sige, om det gav mening eller ej. Og han var med på idéen før etapen, og han havde heller ikke nogen problemer med at sige ‘ja tak’ til planen under etapen.«

Astanas-kaptajnen Jakob Fuglsang var efterfølgende også ganske tilfreds med etapens forløb, selvom han til allersidst endte med at tabe fem sekunder til Egan Bernal og Thibaut Pinot.

»Da der blev åbnet op, følte jeg ikke så meget til knæet. Tankerne gik andre steder hen, og adrenalinen hjalp måske med at få smerterne til at forsvinde.«

»Jeg vil ikke sige, jeg var 100 procent, men for hver dag der passerer, jo bedre bliver det. Forhåbentlig heler jeg undervejs,« lød det fra en Jakob Fuglsang, der også havde overskud til at smile og joke lidt.

