Rygterne summer allerede, selvom det kun er første uge af årets Tour de France.

Hvert år agerer verdens største cykelløb kulisse til diverse forhandlinger, transferrygter og aftaler om, hvor feltets ryttere vil køre den kommende sæson.

Tour de France er vel nok verdens største udstillingsvindue for en cykelrytter, men en stjerne som Jakob Fuglsang er attraktiv uanset hvad, når man kigger på hans imponerende sæson hidtil.

Med en kontrakt, der udløber ved årsskiftet, er der naturligt megen snak om Fuglsangs fremtid, og et af holdene, der erklærer sig interesseret, er spanske Movistar.

Movistar-boss Eusebio Unzué sammen med en af holdets stjerner, colombianske Nairo Quintana. Foto: Raul ARBOLEDA

»Hvem ville ikke være interesseret i sådan en rytter?« siger Movistars øverste chef, Eusebio Unzué, til B.T.

»Vi har snakket om, at det kunne være et interessant navn. Jeg kan ikke stå her og sige det modsatte.«

Men er der forhandlinger?

»Lige nu er der ikke. Men der er i hvert fald et ønske. Som hos alle andre hold, der sikkert også gerne ville have ham. Men han ville jo nok have været endnu mere interessant, hvis han var 23.«

Hvorfor ikke Fuglsang i år? Det er det store spørgsmål. Han har formen og kvaliteten Eusebio Unzué, Movistar-boss, om Fuglsang.

Movistars dna er bygget sådan op, at rytterne ofte kommer ind som unge på holdet for at lære kulturen og blive skolet i at håndtere en uges etapeløb og senere hen Grand Tours.

»Vi håber da også på at få et ungt dansk talent ind, som man kunne bygge videre på og kunne lære vores kultur,« siger Unzué, der fortæller, at de skoler unge i at vinde, men især også i ikke at miste tid på forskellige etaper i løbet af løbene.

Det står i skarp kontrast til karakteristika hos en klassikerrytter, der satser hele butikken, når der køres et endagsløb. En disciplin, som Fuglsang også mestrer.

Eusebio Unzué er da heller ikke bleg for at sende komplimenter af sted mod Fuglsang og nævner ham som en af favoritterne til den samlede sejr i årets Tour de France.

Jakob Fuglsang er en eftertragtet herre, og en af hans bejlere er spanske Movistar. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har altid tænkt, at han var kandidat til at vinde en Grand Tour. Det er han også i år til Touren. Men Grand Tours kræver meget. Både at være en god klatrer, men også at være god på enkeltstarter. Mest af alt skal man være konstant og regelmæssig med jævne præstationer. Hvis man ikke har det, er resten lige meget.«

»Jeg er mere overbevist om, at han har det i sig. Han har jo vist, at han har højt niveau i bjergene og i enkeltstart.«

»Det, kombineret med hans form lige nu, får mig til at tro, at han kan gøre lidt som Geraint Thomas sidste år. En mand, som også kun havde vundet etuges-løb og enkeltstarter. Han havde aldrig været så solid i sine præstationer tre uger i træk. Det gjorde han sidste år. Hvorfor ikke Fuglsang i år? Det er det store spørgsmål. Han har formen og kvaliteten,« siger Unzué.

På trods af de mange roser fortæller Movistar-bossen også, at interessen for Fuglsang kan blive svær at omsætte til et ægteskab med den 34-årige dansker.

»Det er muligt at se Jakob Fuglsang hos Movistar næste år, men jeg tror, at det bliver meget svært,« siger Unzué.

»Men Jakob Fuglsang har været god i år, og i bedste fald vil denne Tour gøre ham til en endnu større rytter.«

Det forlyder, at Movistar mister et par stjerner til næste år.

Mikel Landa forventes at skifte til Bahrain-Merida, mens Nairo Quintana ser ud til at skifte til franske Arkea-Samsic.