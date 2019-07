Han er en af dem, der kender Jakob Fuglsang allerbedst, og som omverdenen kender allermindst. Han følger sin rytter i tykt og tyndt, og så er han danskerens måske tætteste allierede på Astana-mandskabet.

Men hvem er ham den italienske soigneur, som du måske har set tage imod den danske Astana-rytter, når han kommer over målstregen?

Med sit særlige look, solbrillerne solidt plantet på næsen, en el-cigaret i hånden og sit gebrokne fransk, pyntet med en italiensk accent, er han nem at spotte. B.T. møder ham på første hviledag i Tour de France.

Navnet er Cristian Valente.

Hvordan er din relation til Jakob Fuglsang?

»Det er en meget stærk relation. Jeg er glad, når han vinder, og jeg er der også, hvis ikke han vinder. Jeg er der altid. Jeg ser ham mere end min kæreste. Når vi f.eks. skal til Tenerife på træningslejr, så flyver jeg med ham fra Nice.«

»Jeg rejser med ham og bor på samme hotel. Det bedste er, at det er en ægte relation. Jeg er ikke falsk. Hvis der skal siges noget, siger vi det klart. Det er det vigtigste for mig. Vi har meget respekt for hinanden. Jeg kender ham godt, og han kender mig godt.«

»Nogle gange kan man nøjes med at kigge hinanden i øjnene for at forstå hinanden. Jeg er i det 200 pct. for ham. I morges (tirsdag, red.) var jeg i tre supermarkeder. Et økologisk, et med friske varer og et tredje, så vi kan forberede de bedste ting til ham. Han har tillid til mig, og jeg stoler på ham. Vi tilbringer meget tid sammen, men det er godt, for vi taler ikke kun om cykling.«

Hvad taler I om?

»Jakob har sagt, at hvis ikke han var cykelrytter, så ville han være kok. Han elsker at lave mad. Jeg laver havregrød om morgenen til ham, og alt hvad han spiser under og efter løbet, laver jeg. Det er smukt, for når vi er på træningslejre, snakker vi om, at man kunne prøve en riskage med en ny smag eller prøve andre nye ting. Det er fedt. Vi taler meget om økologi og økologiske forretninger, og om mad, men også om mere private ting.«

Har I kælenavne?

»Han kalder mig ‘Fante’. Det er en dialekt tæt på, hvor jeg kommer fra. Fante betyder dreng. Det er jeg blevet kaldt, siden jeg blev en del af cykelsporten. Nogle gange siger jeg til ham, at han er ‘Kongen af Danmark’. Det må være hans kælenavn.«

Hvordan er Jakob?

»Han er meget generøs. Han er meget respektfuld, og det er ikke altid nemt at finde blandt cykelryttere. Han er perfektionistisk, og sådan er jeg også. Måske er det også derfor, vi har et godt forhold til hinanden. Vi kigger begge to på alle de små ting, som kan gøre forskellen.«

»Der var mange, der fortalte mig, at de troede, Jakob var sådan en nordisk rytter, der var kold og kynisk. Men i sidste ende er han ikke sådan, og når man kender ham, er det noget andet. Han er både sympatisk og meget sjov.«

Bliver han aldrig sur?

«Det er utroligt. Nogle gange siger jeg til ham, at jeg gerne ville være som ham. Være lige så rolig og have koldt blod. Jeg har til gengæld varmt blod, jeg er jo sydlandsk. Nogle gange forstår jeg ikke, hvordan han gør for at holde sig rolig, og jeg spørger ham, hvordan han gør. Men jeg tror, at det er, fordi han er et menneske i balance.«

Du har aldrig set ham virkelig irriteret?

»Nej. Jeg har arbejdet med Contador i tre år, og ham har jeg set irriteret. Det har jeg ikke med Jakob. Det er naturligt, at man kan være en smule irriteret indimellem, men jeg synes, at han er for rolig. Jeg er vant til noget andet.«

»Men når jeg oplever noget, som ikke er gjort ordentligt, siger jeg, at jeg synes, man skal gøre det på en anden måde. Han er mere reflekteret. Han tænker mere over ting, end jeg gør.«

Er det den stærkeste relation, du har haft med en rytter?

«Ja. Jeg var med Contador i tre år, og det var et stort forhold. Vi er stadig venner. Jeg har et godt forhold til de ryttere, jeg har arbejdet med. Men med Jakob er der noget, der er stærkere. Sådan har han det også med mig. Det er lidt svært at forklare, men sådan er det.«

Hvorfor kan du lide at arbejde med ham?

»Da jeg begyndte at arbejde med ham, begyndte jeg at forstå en masse ting. Især i psyken og det at være stærk. Det tror jeg måske, at jeg har overført til ham. En stærk motivation, og det at være bevidst om, at han er en rytter, der kan vinde.«

»Når jeg giver ham råd, følger han dem. Vi har snakket om mad, om vægt, selv om udstrækning. Nu er han tre gange så fleksibel som tidligere. Når jeg fortæller ham, at han skal gøre noget, så gør han det. Han lytter. Det er ikke, fordi jeg er et fænomen, men jeg er glad for, at han følger mine anvisninger. Det er vigtigt.«

»Der er mange, der tror, at mit job kun består i at massere musklerne, men man kan gøre en større forskel end det. Til sidst er det altid et spørgsmål om motivation og om at tale om andet end cykelløb. Indimellem snakker jeg jo også bare om åndssvage ting for at gøre stemningen mere afslappet. Til Touren er man her jo i fire uger.«

Hvad er dit bedste minde med ham?

»Jeg har mange minder med ham. Men et af dem, som jeg har i hjertet, er trøjen fra Dauphiné i 2017. Der fik jeg en trøje af ham, hvor der stod Por Fante. Solo qualitat. “Til Fante. Kun kvalitet”.«

»Det var det første store løb, vi vandt sammen. Det er det minde, som jeg har mest inde i hjertet. Han kom med trøjen og sagde: “Fante, den er til dig”. Den hænger i en ramme hjemme hos mig.«

Hvad betyder han for dig?

»Der er min familie, min datter og min kæreste. Bagefter er alt for Jakob. Nogle gange vågner jeg om morgenen og tænker på ham. Hvad jeg skal gøre, hvad han skal gøre, hvad han har trænet, hvad han skal køre. Vi taler sammen næsten hver dag. Det er meget, meget vigtigt.«

»Han er ligesom familie. Han er ligesom en bror for mig. Absolut. Indimellem er jeg sammen med min kæreste i supermarkedet eller ved vandet. Så spørger jeg: Nå, hvad laver Jakob nu? Der går ikke en dag, uden at jeg tænker på ham. Han er jo en del af mig.«

»Jeg ved ikke, om jeg bare bliver ældre hvert år, men før tænkte jeg ikke så meget på, om en rytter styrtede. Det er jo en del af jobbet. Men hvis der sker noget med ham, bliver jeg bekymret. Jeg har sagt til ham, at jeg bliver med ham, så længe han er professionel. Uanset om han bliver her eller skifter hold. Jeg vil blive med ham, indtil han stopper karrieren.«

Er din kæreste jaloux?

»Nogle gange er hun. Indimellem siger hun til mig, at hun ikke ved, om jeg tænker mest på hende eller på ham. Det er rigtig nok, og jeg siger til hende, at det er et rigtig godt spørgsmål.«