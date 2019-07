Magnus Cort lægger svesken på disken.

»De har en ide om, at rytteren præsterer bedre, hvis han ikke får helt så mange tæsk. Jeg er mere fan af klare linjer,« siger Magnus Cort.

Astana-rytteren lægger altså ikke skjul på, at der mangler klare linjer og struktur på det kasakhstanske cykelhold.

For det er først efter 10 dage og flere fejl i Touren, at holdet har fået ridset deres roller op, det siger han i et interview til TV2 Sporten.

Magnus Cort kører til dagligt for Astana Pro Team. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Magnus Cort kører til dagligt for Astana Pro Team. Foto: Claus Bonnerup

Kritikken har haglet ned over Astana, efter at de på Tourens 10. etape ikke formåede at holde styr på tropperne, da flere hold satte tempo i sidevinden.

Da Jakob Fuglsang trillede i mål, havde han tabt et minut og 40 sekunder. Dermed er Fuglsang nu to minutter og ti sekunder efter Geraint Thomas, som er den bedst placerede klassementsrytter.

Danske Magnus Cort, som kører hans andet Tour De France for Astana, er da også meget lydhør overfor kritikken, når TV2's reporter går til sagen.

Her spørger han Cort, om det ikke er lidt sløset at være 10 dage i Touren og opleve en katastrofe, før man definerer rollerne på holdet?

Tour De France Klassement: 1. Julian Alaphilippe - Deceuninck - Quick-Step 43:27:15



2 Geraint Thomas - Team INEOS +1:12



3 Egan Bernal Team INEOS +1:16



4 Steven Kruijswijk Team Jumbo - Visma +1:27



5 Emanuel Buchmann BORA - hansgrohe +1:45



6 Enric Mas Deceuninck - Quick-Step +1:46



7 Adam Yates Mitchelton - Scott +1:47



8 Nairo Quintana Movistar Team +2:04



9 Daniel Martin AE Team Emirates +2:09 10 Giulio Ciccone Trek - Segafredo +2:32

»Jo, det vil jeg være enig i,« svarer Cort.

Så det lyder som om, at kritkken om, at Astana er for uorganiseret, at den er berettiget? fortsætter reporteren.

»Ja, det kan man nok godt sige. Det er nok ingen hemmelighed,« svarer Magnus Cort.

Og Astana har ikke været dygtige nok til at passe på deres kaptajn.

Breaking: @Mads__Pedersen har lige været den foreløbigt største chef nogensinde i @TV2SPORTdk’s Tour de France studie.

“Astana er nogle amatører. Når Fuglsang står af for at tisse, skal der stå nogen klar til at ryste den for ham”. — Brian Nygaard (@nygaardbn) 17. juli 2019

Det siger unge Mads Pedersen i hvert fald, som til dagligt kører for cykelholdet Trek-Segafredo, da han gæster TV2's Tour-studie.

Det 23-årige cykeltalent udtrykte dog sin kritik på sin helt egen humoristisk måde.

'Astana er nogle amatører. Når Fuglsang står af for at tisse, skal der stå nogen klar til at ryste den for ham', lyder kritikken fra Mads Pedersen.

Det fik cykelkommentator Brian Nygaard til at dele det på Twitter med kommentaren om, at 'Mads Pedersen har lige været den foreløbigt største chef nogensinde i TV2 Sports Tour de France studie'.