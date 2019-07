Det har ikke været sjovt at hedde Luis León Sánchez de forgangne døgn.

Den spanske Astana-rytter døjer med rygproblemer, der har generet ham siden tredje etape, der blev kørt for en uge siden.

»Han er en kvalitetsrytter, som vi regner meget med. Det er ikke en katastrofe, og jeg tror, han får det bedre. Men det er helt sikkert, at han ikke er på toppen,« siger Astanas sportsdirektør Dmitriy Fofonov til B.T.

Spørger man rytteren selv fortæller han, at der er tale om muskelsmerter.

Luis León Sánchez har ikke haft den bedste Tour de France hidtil. Foto: MARCO BERTORELLO

»Vi har haft skiftet cykler fra enkeltstarts- til landevejscykler, og det fordrer forskellige positioner på cyklen. Det er en muskelsmerte, som ikke er behagelige på en landevejscykel. Vi må se, om det bliver bedre med hviledagen,« siger den 35-årige rytter til B.T.

Luis León Sánchez havde en forholdsvist stille etape søndag, hvor han sad i feltet hele dagen. Ikke desto mindre så hans krop noget stiv ud, da han kom i mål, og faktisk så det ud som om, at han havde relativt svært ved at stå af sin cykel.

»Jeg kan godt mærke, at jeg ikke skal forcere for meget, når jeg sidder ned. Men med osteopaten og massøren på holdet og en specifik maskine, vi bruger, bliver det bedre dag for dag. Så må vi se, om det fortsætter,« fortæller han.

Ifølge sportsdirektør Dimitriy Fofonov har Astana-holdet været hæmmet af, at Sánchez ikke er på toppen.

»I lørdags manglede vi ham i finalen, men sådan er det nu en gang. Hvis en rytter ikke er på toppen, kan ens planer jo gå i vasken.«

Lørdagens etape var specielt hård for Fuglsangs holdkammerat, der var ved at blive hægte af bagerst i feltet, da hans holdkammerater forcerede oppe forrest i feltet.

Det fik spanieren til at erklære sig utilfreds med holdets taktik i spanske medier. Men det er ikke noget, der har fyldt internt på holdet, fortæller Fofonov.

»Jeg ved ikke, hvad der fik ham til at sige det, for vi havde planlagt strategien fra start. Det vidste han. Jeg ved ikke, hvilket aspekt han var uenig i. Men hvis vi planlægger noget, taler vi jo om det ved mødet. Vi hører altid også rytterne for at høre, om de er enige.«