Selvom alle i Danmark fik sig et kæmpe chok på første etape af årets Tour de France, kan det nok ikke sammenlignes med det, der gik igennem Jakob Fuglsangs hustru, Loulou, da hun lørdag eftermiddag så sin mand stå helt svimmel med tydelig skader på kroppen.

»At se sin mand med blod løbende ned over ansigtet er frygteligt for en kone. Det vil man slet ikke se. Men jeg tror på, at der på den anden side af dårlig tider kommer gode, så jeg håber på, det her var det sidste styrt, han skal igennem i denne Tour,« fortæller Loulou Fuglsang til B.T.

Fra Fuglsang-familiens hjem i Monaco fulgte hun første etape på de belgiske landeveje. Løbet var dog relativt stille, så hun gik ud for at ordne lidt forskellige ting i lejligheden.

»Jeg lod tv’et køre og pludselig kunne jeg høre, at der var et styrt. Jeg løb tilbage til fjernsynet og så, at Jakob var involveret. Jeg stoppede med at trække vejret, og jeg rystede i hele kroppen. Jeg håbede bare, han var okay,« fortæller Loulou Fuglsang til B.T og fortsætter.

»Da han rejste sig og kom tilbage på cyklen, kunne jeg se blodet løbe ned over ansigtet, og at han var svimmel. Jeg blev urolig og helt syg af stress,« siger hun.

Mens Jakob Fuglsang altså er i gang med Tour de France, er Loulou blevet tilbage med deres to-årige datter, Jamie Lou. De følger dog trofast med hver dag, og da Loulou Fuglsang så Astana-holdet samle sig lynhurtigt om sin mand, gjorde det hende glad.

»Hans hold gjorde et fantastisk stykke arbejde med at bringe ham tilbage i feltet, så han ikke mistede tid. Jeg er bare glad for, han har det fint, at han ikke mistede tid, og det virker som om, han er heldig ikke at have skadet sig selv mere. Styrt sker jo, det er cykling, men jeg er sikker på, han kæmper sig videre,« siger Loulou Fuglsang.

Hun har tidligere på sæsonen vist en imponerende evne til at forudsige udfaldet af mandens indsats i diverse cykelløb.

Loulou Fuglsang sammen med sin mand, Jakob Fuglsang, og deres datter Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Loulou Fuglsang sammen med sin mand, Jakob Fuglsang, og deres datter Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt

Først sagde hun, at Jakob Fulgsang ville blive nummer tre til Amstel Gold Race, derefter nummer to til Fléche Wallone og sidst sikre sig en sejr i Liège-Bastogne-Liège.

Senere fortalte hun B.T., at Jakob Fuglsang ville vinde Critérium du Dauphiné. Det skete som bekendt også.

Nu kommer Loulou Fuglsang igen med en forudsigelse.

»Jakob er stærk, og jeg synes, han har et super hold omkring ham. De skal nok hjælpe ham tilbage - også i kampen om den gule trøje. Vi må se, hvad tiden bringer for ham, og hvordan han har det, men Touren er langt fra slut. Jeg har en god fornemmelse, og min fornemmelse viser sig ofte at holde stik,« siger Loulou Fuglsang.