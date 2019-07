Hånende, lede kommentarer på sociale medier mod Jakob Fuglsang.

Loulou Fuglsang har læst dem i massevis tidligere. Og efter Jakob Fuglsang exit fra Tour de France kunne hun tage endnu en tur gennem SoMe-møllen.

Da Jakob Fuglsang tirsdag styrtede på 16. etape og udgik af Tour de France, blev det en anledning til, at flere kunne ytre sig kritisk og latterliggørende om Jakob Fuglsangs evner i det franske etapeløb.

Tirsdagens styrt var hans andet i Tour de France, og danskeren har tidligere fået sine klassementsdrømme spoleret af styrt.

Loulou Fuglsang sammen med sin mand, Jakob Fuglsang, og deres datter Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Loulou Fuglsang sammen med sin mand, Jakob Fuglsang, og deres datter Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt

Dagen derpå blev Loulou Fuglsang interviewet af DR, hvor hun får vist en række af de negative kommentarer, der har været skrevet om hendes mand efter styrtet.

»Morsomt. Jeg håber, at de folk stopper med at tale om ham, for de har ikke ret til at skrive sådan noget. Hvordan kan man retfærdiggøre sådan nogle kommentarer? Hvordan kan man være så ondskabsfuld?« siger hun til DR.

Jakob Fuglsang læser dem ikke. Det kommer Loulou Fuglsang til med jævne mellemrum.

Men selvom danskerens luxembourgske hustru ikke svarer, betyder det ikke, hun ikke har lyst til. Det fortalte hun i et større interview med B.T. før Tour de France, hvor hun satte ord på noget af den hyppigste kritik, Jakob Fuglsang har lagt øre til i sin karriere.

»Når folk siger, at han aldrig vil være en leder, at han aldrig vil vinde, at han altid bliver nummer to, så gør det mig virkelig sur. Jeg får lyst til at svare dem alle sammen, at de skal holde mund, fordi de ikke har nogen idé om, hvad det kræver,« sagde Loulou Fuglsang.

Loulou Fuglsang ankom til Frankrig få dage før Jakob Fuglsangs styrt og var dermed til stede i røntgenvognen, da Jakob Fuglsang blev fragtet til målbyen i ambulance.

»Jeg tror aldrig, at jeg har set ham så knust. Ærligt. Det har jeg aldrig. Jeg ved, hvor meget han ville det her,« fortalte hun til B.T.

Torsdag køres 18. etape af Tour de France, hvor rytterne skal op over mytiske bjerge som Col d'Izoard og Col du Galibier. Følg etapen live her på bt.dk klokken 11.25.