»Jeg tror aldrig, at jeg har set ham så knust. Ærligt. Det har jeg aldrig. Jeg ved, hvor meget han ville det her.«

Ordene kommer fra Jakob Fuglsangs hustru, Loulou Fuglsang. Mandag ankom hun til Frankrig for at støtte sin mand, men allerede dagen efter gik det galt.

Den danske Astana-kaptajn styrtede på 16. etape med omkring 30 kilometer til mål og måtte udgå af årets Tour de France med forslåede knæ og en kraftigt forstuvet venstre hånd.

Loulou Fuglsang så det hele ske på en tv-skærm i Nîmes sammen med sin veninde Jenna. Og hurtigt gik det op for hende, at det var slut. Det fortæller hun til B.T.

Foto: Bax Lindhardt

»Så så jeg, at det var Jakob. Jeg kunne ikke se, hvor han var, fordi hele hans hold stod om ham. Det var egentlig ret hjertevarmende. Det var flot, at de alle stoppede for at se, hvordan han havde det.«

»Men det betød jo også, at han ikke havde det godt. Alle stod af cyklerne, fordi han lå på jorden og så skadet ud. Da jeg så, at han tog hjelmen af, vidste jeg, at det var ovre. Når en rytter tager sin hjelm af, er det fordi, at han ved, at han ikke kan køre videre og er i for store smerter.«

Loulou Fuglsang løb derefter så hurtigt, hun kunne, hen til den røntgen-vogn, som rytterne i første omgang tages hen til for at blive tjekket. Og her var der kun én ting, der fyldte hos hende.

»Den første tanke hos en hustru er jo altid, at man håber, han er okay, og at intet er brækket. Jeg håber, at han ikke har for store smerter, og jeg håber, at han vil være okay, tænkte jeg.«

Hun gik derfor direkte hen til holdlægen for at sikre sig, at han var okay. Det var han, og derfra kunne hun blot vente.

Da han ankom, gik hun med det samme med ind i vognen. Her kunne de bekræfte, at intet var brækket.

»Det var det vigtigste for mig. Det havde været værre, hvis han havde haft et brækket kraveben eller lignende. Det er sværere at komme sig over. Han er selvfølgelig kommet til skade, for ellers var han ikke stået af. Han er en fighter, og han ville ikke stoppe Touren for et blåt mærke.«

Udover de fysiske skader kunne Loulou Fuglsang også efterfølgende se det i ansigtsudtrykket på sin mand. Skuffelsen.

Jakob Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt

»Han var meget ked af det. Men jeg sagde noget til ham med det samme. Jeg sagde, at han kan være glad. Der er ryttere, der styrter ud af løb, som ikke har vundet, hvad han har i år. Han har vundet meget. Det har været en god sæson uanset, og den er ikke ovre endnu.«

Nu handler det ifølge Loulou Fuglsang om, at han mentalt skal komme ovenpå igen. Mentalt ovenpå, efter han i lang tid har haft forberedt sig nøje til årets Tour de France. Et år, hvor drømmen om et podie skulle indifries.

»Touren gik ikke, som den burde, men i det mindste har han haft et succesfuldt år. Og nu tror jeg, at det største, han skal arbejde med, er hovedet. Og så skal han se frem mod mange flere løb i fremtiden og tage revanche. Revanche som aldrig før i næste års Tour de France,« siger Loulou Fuglsang.

Det er anden gang, at Jakob Fuglsang må udgå af Tour de France. Første gang var i 2017, hvor han også måtte sige farvel efter et styrt.

Hans bedste placering i verdens største cykelløb er en syvendeplads i 2013.