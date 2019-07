»Hver gang han kører. Når Touren starter er jeg stresset, og det er jeg indtil han kommer til Paris.«

Jakob Fuglsang fik en mareridtsstart i årets Tour de France, da den danske stjerne styrtede sidst på første etape og kørte blødende i mål med et forslået øjenbryn, en itureven​ trøje og et ramt knæ.

Nu rammer Tour de France-feltet for alvor de høje bjerge, hvilket er synonym med hurtige, risikable og farlige nedkørsler. Her kan styrt for alvor være spektakulære og voldsomme.

Netop styrt er noget af det værste for hustru Loulou Fuglsang, når hun følger sin mand under Tour de France.

»Jeg har set ham styrte et par gange, og jeg har renset hans sår, efter han kom hjem. Det er bare ikke fedt. Min største frygt er, at han styrter og ikke kommer op igen. Så ved man ikke, hvad der sker,« fortæller Loulou Fuglsang til B.T.

»Jeg vil jo ikke miste ham. Jeg vil hellere have ham til at miste Touren end at miste ham, selvfølgelig.«

Både lørdag og søndagsetaperne, der slutter henholdsvis ved Tourmalet og Foix Prat d'Albis, byder på lange og hurtige nedkørsler.

En farlig disciplin, som Loulou har svært ved at håndtere, når hun sidder hjemme og følger med bag skærmen.

»Jeg er så stresset, når der er bjergetaper med nedkørsler, hvor jeg ved, at han skal gå all-in. Ellers vinder han ikke Touren eller får det resultat, han skal have. Når det går nedad, ser jeg det enten ikke, eller også ser jeg det med en pude foran mit ansigt, og så fjerner jeg den en gang imellem for at kigge,« siger Loulou Fuglsang ærligt.

Men det er ikke kun under løb, at Astana-kaptajnens luxembourgske hustru er nervøs. Det hænder også, når danskeren er ude og træne.

For to år siden mistede Jakob Fuglsang holdkammeraten Michele Scarponi, der var involveret i et færdselsuheld, da han var ude at træne. Italieneren overlevede ikke ulykken, og det sendte Loulou Fuglsang i choktilstand.

»Jeg forsøger ikke at tænke på det, når Jakob skal træne. Da Jakob og holdet mistede Michele Scarponi, var jeg i chok i to uger. Jeg kunne ikke forstå, at det var sådan en lille, tilfældig træningstur på en hviledag, hvor han bare ikke kom hjem. Det kunne ske for Jakob hver dag. Hvis jeg tænker på det, bliver jeg meget stresset inden i.«

Når Jakob Fuglsang er afsted til løb eller på træningspas, beder Loulou ham konsekvent om at skrive, så snart han er ankommet. Det gælder både efter løb, men også hver gang en rejse med en flyvning eksempelvis er overstået.

Men det er exceptionelt svært til Tour de France, der varer over tre uger. Og det tager hårdt på Loulou, erkender hun.

»Det er trættende. Især Touren. Jeg lyver ikke. Jeg er stresset den dag, han starter den. Jeg er stresset indtil han kommer til Paris. Jeg mister altid et par kilo i vægt under Touren, fordi jeg er så stresset,« fortæller hun.

»Selvfølgelig er det trættende, og så har jeg jo også Jamie (parrets to-årige datter, red.) oveni, så indimellem er jeg ret træt, når jeg går i seng. Efter træning, en hel dag med Jamie og så se Touren ... Jeg er helt færdig.«