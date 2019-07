Touren er fyldt med op- og nedture. Både ude på landevejen, men i den grad også blandt rytterne i feltet.

Derfor ruller vi på B.T. Sport vores smagsdommeri ud i Belgien og Frankrig og kaster et skarpt blik på alt det, der er lirens og ulirens (Se Brian Holm forklare begrebet 'lirens' i videoen i toppen af artiklen).

I dag skal vi omkring to helt særlige rytter. De er begge rigtig dygtige til at køre opad, men alligevel er der kæmpe forskel på, hvordan de ser ud, når de kæmper sig op ad et bjerg.

Velkommen til en ny omgang lirens eller ulirens.

Den franske Groupama-FDJ-rytter Thibaut Pinot har længe været et af Frankrigs helt store Tour de France-håb. Men år efter år har de forventingsfulde franskmænd måtte gå skuffende hjem.

Indtil nu. For Pinot virker i år som en forvandlet rytter, der kraftigt banker på til en podieplads i Paris.

Thibaut Pinot har indtil videre vist sig stærk i bjergene og vandt også på 14. etape med mål på Tourmalet. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Thibaut Pinot har indtil videre vist sig stærk i bjergene og vandt også på 14. etape med mål på Tourmalet. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Og så må man bare klappe i hænderne, når den rolige franskmand banker i pedalerne op ad en stigning. Faktisk bringer det minderne frem om en vis Alberto Contador i hopla, når Pinot først stiller sig op på cyklen.

Nu er det helt store spørgsmål, om Thibaut Pinot kan fortsætte de gode takter og gøre spanske ‘El Pistolero’ kunsten efter. Uanset hvad skal der i hvert for lettes på hatten for elegancen og for kørestilen i årets Tour de France. Chapeu!

Hvad er lirens og ulirens? Lirens er, når en rytter bare ser pokkers godt ud på cyklen. Det kan også være noget meget håndgribeligt som en cool cykel, en flabet måde at køre med i udbruddet på eller ekstraordinært overskud i rytternes svar til pressen. Ulirens er det modsatte. Når noget er sløjt eller ret ufedt.

Fra en elegant franskmand til en ulirens italiener. Fabio Aru har tidligere bevist, hvor dygtig han er på en cykel, men pæn er han altså ikke på den.

Når han slider sig op ad bjergene er det som oftest med munden så åben, at det er svært ikke at komme til at tænke på den kasakhiske filmfigur Borat, der godt nok er sjov, men ikke ligefrem vinder på udseendet.

Fabio Aru har ikke ligefrem imponeret i årets Tour de France. Han er lige nu placeret som nummer 14 - 16 minutter og 21 sekunder efter den gule førertrøje. Foto: YOAN VALAT Vis mere Fabio Aru har ikke ligefrem imponeret i årets Tour de France. Han er lige nu placeret som nummer 14 - 16 minutter og 21 sekunder efter den gule førertrøje. Foto: YOAN VALAT

Og sådan har han ofte set ud i år. Den tidligere vinder af Vuelta a Espana har nemligt slet ikke formået at leve op til tidligere tiders succes og hele UAE Emirates-holdet med Aru og Dan Martin har været alt for anonyme i årets Tour de France.

Det er vist på tide, at de begge begynder at kigge lidt på Pinot. Luk munden, rejs jer op på cyklen og kom derudaf!