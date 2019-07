Touren er fyldt med op- og nedture. Både ude på landevejen, men i den grad også blandt rytterne i feltet.

Derfor ruller vi på B.T. Sport vores smagsdommeri ud i Frankrig og kaster et skarpt blik på alt det, der er lirens og ulirens (Se Brian Holm forklare begrebet 'lirens' i videoen i toppen af artiklen).

I dag skal vi omkring Astanas spanske rytter Luis Leon Sanchez, der må få hunkønnet til at kigge sig om en ekstra gang, når han suser forbi på landevejene. Og vi runder en pyntesyg italiensk sprinter.

Velkommen til dagens omgang lirens eller ulirens.

Engang eller to er det sket, at der bliver råbt »FUGLSANG!«, når Luis Leon Sanchez kører forbi. De to Astana-ryttere ligner altså også hinanden, når først hjelmen og solbrillerne kommer på.

Men men men. Der er alligevel et enkelt punkt, hvor de er vidt forskellige. Og her skal øjnene blikket kastes nedad.

Vis dette opslag på Instagram The answer on the question of two days ago: These legs are from @luislesanchez!@samraetz #TDF2019 #AstanaProTeam Et opslag delt af Astana Pro Team (@proteamastana) den 8. Jul, 2019 kl. 3.47 PDT

Den spanske veteran render nemlig rundt på et sæt ben, der vil gøre de fleste ret så misundelige.

Faktisk har han det, nørder i cykelsporten vil kalde udvendig kabelførring. Blodårerne er tydelige op og ned af de glatbarberede, solbrune ben. Imponerende ser det ud, og han er pokkers lirens.

Hvad er lirens og ulirens? Lirens er når en rytter bare ser pokkers godt ud på cyklen. Det kan også være noget meget håndgribeligt som en cool cykel, en flabet måde at køre med i udbruddet på eller ekstraordinært overskud i rytternes svar til pressen. Ulirens er det modsatte. Når noget er sløjt eller ret ufedt.

Fodtøjet er bestemt også noget, cykelryttere går op i. Skoene skal gerne stå knivskarpt før en etape, men tager man et smut over til Deceuninck-Quick-Steps bus, væmmes man en smule.

For nok er Elia Viviani er dygtig sprinter, men de glimmersko, han kører rundt med, er der altså ikke. Han er godt nok kendt for at være glad for sølv-, guld-, og glimmersko, men det der er i overkanten.

Elia Viviani fra Quick-Step har sin helt egen cykelsko, der i hvert fald ikke falder i B.T.s smag. Foto: Søren Klæstrup Vis mere Elia Viviani fra Quick-Step har sin helt egen cykelsko, der i hvert fald ikke falder i B.T.s smag. Foto: Søren Klæstrup

Det er altså hverken ballet eller dans, han går til, og han ligner jo en mand, der er på vej til at stille op i VM i pardans.

Måske skulle den pyntesyge italiener tage tilbage til støvlelandet og finde sig en ny skrædder. Men okay, så vandt han jo lige fjerde etape. Så kan man måske godt tillade sig lidt mere end alle andre.