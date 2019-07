Touren er fyldt med op- og nedture. Både ude på landevejen, men i den grad også blandt rytterne i feltet.

Derfor ruller vi på B.T. Sport vores smagsdommeri ud i Belgien og Frankrig og kaster et skarpt blik på alt det, der er lirens og ulirens (Se Brian Holm forklare begrebet 'lirens' i videoen i toppen af artiklen).

I dag skal vi blandt andet omkring den grimmeste trøje i feltet, der tilhører et vist fransk hold. Og så skal vi også runde en helt igennem vanvittig rytter, der lige nu får selv de dygtigste cykeleksperter til at tabe kæben.

Velkommen til en ny omgang lirens eller ulirens.

En franskmand i en helt gult dragt. På en enkeltstartscykel. Og med en hel nation til at bære sig frem. Det er svært at komme udenom Deceuninck Quick-Steps Julian Alaphilippe i øjeblikket.

Hvor ser han godt ud på den cykel, og da han fredag kom i mål efter enkeltstartsejren var der naturligvis også lige plads til at bremse op glidende hen af asfalten, inden han brød ud i jubel.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Ikke nok med det, så opfører han sig stadigvæk også som en ægte gentleman, der svarer pressen med overskud og høflighed uden at være for kæk. Han har også altid tid til sine fans og kører ikke rundt med nogle former for stjernenykker.

Og så gør det heller ikke ligefrem noget, at han har overrasket alle så meget, at han lige pludselig er i spil til at kunne gøre sig gældende i det samlede klassement. Det kan altså noget!

Hvad er lirens og ulirens? Lirens er, når en rytter bare ser pokkers godt ud på cyklen. Det kan også være noget meget håndgribeligt som en cool cykel, en flabet måde at køre med i udbruddet på eller ekstraordinært overskud i rytternes svar til pressen. Ulirens er det modsatte. Når noget er sløjt eller ret ufedt.

Men lige så flot den gule trøje er på en franskmand, lige så hæslig er AG2R's trikot, uanset hvem den ender på.

Kombinationen af lyseblå, hvid og brun (!) er helt hen i vejret og den særligt den farve, der mest af alt minder om noget, der kommer ud af bagenden, gør intet godt for nogen. Og den hører slet ikke til på en cykeldragt.

Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Foto: GONZALO FUENTES

Kaster man blikket ned på deres cykler, bliver det ikke meget bedre. Alle ryttere har nemlig Eddy Merckx' navn skrevet på deres cykel. Og jo, Touren startede i Bruxelles, og ja, han er en legende. Men men men.

Når man er professionel cykelrytter, skal man altså ikke have en anden rytters navn stående på sin cykel. Det holder ganske enkelt ikke.