Fuglsangs chancer for at vinde Tour de France er væk allerede nu.

I hvert fald hvis man skal tro den syvdobbelte Tour-vinder Lance Armstrong.

I sin podcast The Move lukker dopingsynderen ned for danskerens muligheder, efter han styrtede på 1. etape og slog sit øje, knæ og skulder.

»Jeg havde egentlig sagt, at Jakob Fuglsang var min favorit. Det blev ændret på første etape. Hans Tour sluttede der.« siger Armstrong ifølge TV2 i podcasten.

Samtidig langer Armstrong, der i podcasten flankeres af sin gamle løjtnant George Hincapie, ud efter Fuglsangs evner til at placere sig i feltet.

»Han er alt for erfaren til at sidde så langt tilbage. Han har et af de stærkeste hold i Touren, og hvad bruger han det til? Det skal bruges til at holde én i front. Der kan også være styrt forrest i feltet, men det sker altså oftest fra midten til den bagerste del af feltet,« siger han.

»Han var min favorit, men jeg tror, det er slut nu. Selvom man kan komme tilbage på cyklen og fuldføre etapen med feltet, bliver alt ændret. Man sover anderledes, man sidder anderledes på cyklen, massagen er anderledes. Alt bliver ændret,« fortsætter Armstrong, der bakkes op af George Hincapie i sin kritik.

»At se Jakob Fuglsang midt i feltet med 15 kilometer tilbage af første etape er uacceptabelt. Det må man ikke som en af Tourens favoritter,« lyder det fra Hincapie.

I en tidligere udgave af sin podcast var Lance Armstrong ellers særdeles optimistisk omkring Jakob Fuglsangs sejrschancer i det store, franske etapeløb, der startede lørdag.

Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Foto: JAVIER SORIANO

»Se på hans forårssæson og på den måde, han dominerede Criterium Dauphiné. Og så er har han muligvis løbets bedste hold bag sig. Han har det hele - erfaringen, formen og holdet. Og vi må bare gå ud fra, at han også har passionen og motivationen.«

»Hvis nogle tvang mig til at pege på en favorit, så ville jeg sandsynligvis pege på ham (Fuglsang, red.),« sagde Armstrong, der dog understregede, at det er ved at være sidste udkald for Fuglsang.

»Han har gang i et 'karriere-år', og hvis han vil vinde Tour de France, er dette hans sidste chance. Han er ved at være oppe i årene, og det bliver bare sværere og sværere fra nu af,« lød det fra Armstrong.

Skal man tro amerikaneren er det derfor slut for Fuglsangs muligheder for at vinde verdens største cykelløb. Og desværre ikke bare for i år...