Den første havldel af årets Tour de France er ikke forløbet helt, som Michael Valgren havde håbet på.

Godt nok var Dimension Data-danskeren ude og lufte benene på dagens etape, men han havde udset sig flere etaper i løbet af den første halvdel af verdens største cykelløb, hvor Valgren ikke gjorde sig videre bemærket på hverken 5., 7. eller 8. etape, der umiddelbart lignede favorabelt terræn for ham.

»I bund og grund har der kun været én dag, hvor man kunne ramme udbruddet, og det var på 9. etape. Der var min holdkammerat afsted (Edvald Boasson Hagen, red.), så det er egentlig den etape, der ærgrer mig mest. De andre etaper blev det ikke til noget med udbruddet alligevel,« siger Michael Valgren til B.T. inden dagens etape blev kørt.

»Godt nok holdt De Gendt hjem, men det var også exceptionelt, og femte etape endte i en spurt, så der har egentlig været én etape, hvor der har været mulighed for det, og hvor det har givet mening. Derfor er jeg meget rolig og synes, det er gået fint. Jeg har haft gode ben ud over en dag.«

Han går hårdt til mig og har da været efter mig, men det må han om. Michael Valgren om kritikken fra Michael Rasmussen

Ikke desto mindre har flere rettet kritik af Michael Valgren under årets Tour de France. En af dem har været den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen, der dækker Tour de France som ekspert for Ekstra Bladet.

Rasmussen har gentagne gange kritiseret Valgren i hårde vendinger.

»Det preller fuldstændig af på mig. Det er hans arbejde at være kritisk, og han har jo ret i det, han observerer med nogle ting. Det er hans arbejde,« siger Valgren.

Blandt andet har Michael Rasmussen erklæret, at Valgren især har brilleret ved sit fravær, at det ikke ser ud, som om han selv tror på det, og at det er tid til selvransagelse hos Valgren.

Michael Rasmussen havde en succesfuld 2018-sæson hos Astana, men succesen lader stadig vente på sig på hans nuværende hold, Dimension Data. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Michael Rasmussen havde en succesfuld 2018-sæson hos Astana, men succesen lader stadig vente på sig på hans nuværende hold, Dimension Data. Foto: Claus Bonnerup

»Jeg står 100 pct. ved det, jeg har skrevet. Det er jo derfor, at jeg skriver det,« siger Michael Rasmussen til B.T.

Spørger man Michael Valgren, er kritikken da også hård. Det fortæller den 27-årige dansker.

»Det er nogle hårde ord. Jeg tror på det, men man skal også bare have benene. Det er ikke, fordi jeg ikke vil, og jeg ikke prøver. Men det her er verdens hårdeste cykelløb, og jeg gider ikke sidde i en masse udbrud som Mads Würtz bare for at sidde der.«

»Han kører pisseflot, men jeg ved bare, at Touren er lang, og hvis du har gode ben i sidste uge, så kan du komme meget længere med det. Så jeg har også bare valgt at spare mig på de dage, hvor jeg kan spare mig. Det har været kalkuleret meget af det, så jeg vil ikke rigtig kommentere så meget på det.«

Ifølge Valgren kan det skyldes, at forventningerne er høje efter sidste års succesfulde sæson, hvor han blandt andet vandt Amstel Gold Race.

»Han går hårdt til mig og har da været efter mig, men det må han om. Jeg ved ikke, om han har noget personligt mod mig, men så må han komme til mig. Det er jo nemt at sidde og skrive alt muligt i avisen, men jeg tænker ikke så meget over det,« siger Valgren og nuancerer:

»Når man har ham på tomandshånd, plejer han at være helt fin.«

Ifølge Michael Rasmussen er der intet personligt anliggende mellem de to herrer.

»Vi har overhovedet ikke noget personligt i klemme. Jeg er fuldstændig uafhængig. Når der er nogen, der gør noget godt, skriver jeg om det, og det samme, når der er nogen, der gør noget dårligt,« siger Michael Rasmussen.

»Det er uanset, om det er Valgren, Fuglsang, Christopher Juul eller en helt anden.«

Ifølge Michael Rasmussen berettiger Michael Valgrens forgangne sæsoner til en anden udvikling end den, danskeren p.t. er inde i.

»Den udvikling, hans karriere har taget fra de sidste par år til i år, er ret markant. Det er jeg ikke den eneste, der har fået øje på,« siger Michael Rasmussen.