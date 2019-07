Klaphatten sidder godt og grundigt fast på de danske knolde, når snakken går på Jakob Fuglsangs chancer under dette års Tour de France.

Efter mange stærke resultater i årets første halvdel har der da også været et hav af rosende ord om Astana-kaptajnen i de danske medier.

Selv tror danskeren på en podieplacering, men hvordan ser nogle af feltets største navne på Jakob Fuglsangs Tour-chancer?

Her giver fem udenlandske ryttere deres svar.

»Der var nogle journalister, der spurgte mig i går (torsdag, red.), om jeg kunne nævne et par favoritter. Men jeg kunne kun komme på den største af dem alle: Jakob Fuglsang. Han har bevist, at han er i sit livs form, og jeg har i år kørt ret meget mod ham både i Critérium du Dauphiné og i Liège-Bastogne-Liège.«

»Han har været meget imponerende, og i år er Astana også rigtig gode, så det er klart Jakob, der er den største rival, og jeg ønsker ham al mulig held og lykke. Jeg tror på, at vi får nogle gode dueller.«

»Det er en rytter, der altid har været meget stærk. I mange år. Han har overrasket mig meget i år, hvor vi kæmpede mod hinanden på terræner, hvor jeg ikke rigtig havde forventet det. For mig var han en Grand Tour-rytter. Men han har vist sig eksplosiv, overraskende og meget stærk. Dér, hvor han imponerede mig mest, var selvfølgelig ved Liege. Han er en stor rival, og det var nogle flotte dueller sammen.«

»Jeg er sikker på, at han også kan gøre sig gældende i Touren. Med hans sæsonstart har han selvtillid, og jeg tror, at det er hans mål. Han kommer til at være på plads, det er helt sikkert.«

»Der er mange gode ryttere. Men selvfølgelig skiller Fuglsang sig ud. Han har haft et fantastisk år.«

»Hvis han holder det niveau, vi har set, så vil han være der (på podiet, red.). Men det ville være fedt, hvis han lige er et par skridt længere nede end Bernal og jeg. Han er i sit livs form, og han har et rigtig stærkt hold omkring sig, så selvfølgelig vil han være med helt fremme.«

»Det er et meget stærkt hold. Med alt det, der er sket denne sæson, tror jeg, at han er en af de stærkeste ryttere. Det er et hold, der bliver holdt øje med i den kommende tid, og de vil helt sikkert være at se i løbet.«

»For mig er Fuglsang den største favorit med alt det, som han har vist i år,« siger han til franske L'Équipe.

»Hvorfor skulle han ikke kunne køre et resultat hjem i et tre-ugers løb? Når man kigger på hans sæson, tror jeg ikke, at han har misset podiet en eneste gang i år. Han har ikke haft nogen offdays.«

Årets Tour de France begynder lørdag med en 194,5 kilometer lang etape med start og mål i den belgiske hovedstad, Bruxelles.