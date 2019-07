»Jamie (Fuglsangs datter, red.) ville ikke give mig en af sine bamser med, så jeg måtte nøjes med den her.«

Jakob Fuglsang har budt indenfor i et af de mange hotelværelser, som han skal bo på i løbet af Touren. Se videoen øverst i denne artikel.

»Fordelingen af hotelværelser er sådan, at alle hold har nogle gode, og alle hold har nogle dårlige. Det er umuligt at finde hotelværelser til 180 ryttere med høj standard i nærheden af hver eneste målby. Derfor er det en blandet landhandel.«

Han viser det frem, han har pakket til Tour de France. Kufferterne er selvfølgelig spækket med cykeludstyr; cykelsko, cykelhjelm, en vægt til at veje maden og cykeltøj i lange baner. Men én personlig ejendel har fundet plads i kufferten.

Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. SPECIAL B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. SPECIAL B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har taget en pude med hjemmefra, fordi det ikke er alle franske hoteller, der har lige gode puder,« lyder det fra Jakob Fuglsang, mens han krammer en stor grå pude.

»Jeg har også nogle gange haft en dyne med, fordi der i Frankrig kun er lagner med gamle tæpper henover, og det er sådan lidt...«

»I den her omgang er det bare blevet til en pude. Man bliver nødt til at begrænse sig, ellers er der ingen grænser for, hvor meget man kan slæbe med.« (Se videoen øverst i denne artikel)

De fleste forbinder nok dét at pakke en kuffert og rykke ind på et hotelværelse med ferie og luksus. Men sådan er det ikke helt for Jakob Fuglsang. Han lægger ikke skjul på, at han hader at pakke.

Udover puden i kufferten er der ikke meget, der gør hotelværelset hjemligt. Det er telefonen, Jakob Fuglsang tager frem, når savnet til familen begynder at melde sig.

»Der er selvfølgelig nogle, der har billeder med i kufferten. Jeg har bare billeder på telefonen eller på bagsiden af telefonen.«

Han hiver et lille polaroidfoto af ham og hustruen, som ligger inde bag telefoncoveret, frem. (Se videoen øverst i denne artikel)

»Ellers er vi jo så privilegerede nu med både WhatsApp og FaceTime, så man nemt kan hilse på familien derhjemme. Men det er sådan set det. Der er ikke tid til at hænge nips op for at gøre det hjemligt,« forklarer han.