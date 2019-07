Efter TV 2 og Jørgen Leth tog hver sin rute til Tour de France, har den 82-årige danske forfatter og filminstruktør mødt en del kritik for sin dækning af cykelløbet, der står hans hjerte så nært.

Hans daglige video-podcast, der bringes på Citröens hjemmeside, har fået en del kritik over indhold samt lyd- og billedkvaliteten. Det kan også ses på seertallene, der har været stødt faldende.

Skal man tro Hans Pilgaard, der er gode venner med Jørgen Leth, så er lige præcis det sidste ikke noget, der rør den legendariske cykel-stemme.

»Jeg er sikker på, at Jørgen gør det, han har gjort hele sit liv, og det er at lave det, der står hans hjerte nært. Det gør han ægte og ærligt, og nogle gange er der mange, der følger med, andre gange er der færre,« siger Hans Pilgaard og fortsætter:

»Han har aldrig været en, der hungrede efter popularitet på den måde, og man kan ikke lave noget, der tilfredsstiller alle mennesker.«

Seernes dom over Jørgen Leths program har fået stor opmærksomhed herhjemme, hvor den erfarne journalist og medieekspert Lasse Jensen i en klumme i Information kaldte seernes dom over programmet for 'en dramatisk nedtur' og 'Jørgen Leths uværdige farvel til cykelløbet'.

Hans Pilgaard har selvfølgelig selv fulgt med i programmet, og han har kun ét kritikpunkt til sin gode ven.

»Det eneste kritikpunkt, jeg har, det er, at de der cikader, de larmer for meget. Jeg synes, det er fint, at Jørgen har fundet en måde at dække turen på, som jeg kan se, gør ham glad.«

FAKTA: Jørgen Leth og Tour de France Var til Tour de France for første gang i 1970.

Er i gang med at dække sin 36. udgave af løbet.

Har kommenteret Touren for TV2 i årene 1990-2005 og 2009-2018.

Valgte selv at droppe TV2 tidligere i år, da tv-stationen ikke ville sende ham til Frankrig, men i stedet ønskede, at han skulle dække det fra studiet i Odense.

Denne sommer udsender han en daglig video-podcast fra Frankrig for Citroën.

»Det vigtigste for ham er at formidle den historie, han synes er vigtig, og så må folk tage det og bruge det til det, de vil, jeg er bare glad for, at han kan være en del af Tour de France.«

Jørgen Leth lægger også indhold op på sin private Instagram-profil, som han oprettede i slutningen af maj, og som han bruger til at vise sin dækning af løbet. Her får han besøg af gæster i form af andre kendisser, hvor Peter Falktoft f.eks. kom på besøg for fire dage siden.

Hans Pilgaard er selv blevet inviteret et smut til det franske, men kunne desværre ikke deltage, da han tager til Færøerne mandag.

»Jeg er blevet inviteret derned, men jeg kan desværre ikke. Det er virkelig ærgerligt, for det kunne have været rigtig sjovt og hyggeligt,« slutter Hans Pilgaard.