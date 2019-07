Jakob Fuglsang havde en fornuftigt dag på enkeltstartscyklen i Pau.

Det blev til en absolut godkendt 12. plads for Astana-rytteren, men tidligt så det faktisk endnu bedre ud.

Ved første og anden mellemtid var danskeren nemlig i top 10, men han tabte desværre lidt tid på den anden halvdel.

Fuglsang tog dog alligevel tid på mange af konkurrenterne i toppen af klassementet, mens han tabte tid til blandt andre Geraint Thomas og Thibaut Pinot.

I det samlede klassement avancerer Jakob Fuglsang til 13. pladsen, og han er nu fire minutter og 29 sekunder, efter Julian Alaphilippe, der kørte en fremragende enkeltstart, som franskmanden højst overraskende vandt foran Geraint Thomas.

I morgen kan Fuglsang forhåbentlig træde yderligere op i klassementet, når feltet rammer nogle af Tourens største bjerge.

Her slutter de på toppen af den legendariske Tour de France-stigning, Tourmalet, og her skal vi for alvor se, hvordan Jakob Fuglsang står i frohold til konkurrenterne i bjergene.

Der var også andre flotte danske præstationer på dagens enkeltstart, hvor Kasper Asgreen som bedste dansker sluttede på en meget fin ottendeplads.