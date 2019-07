Jakob Fuglsang styrtede voldsomt på 16. etape af året Tour de France og er nu ude af verdens største cykelløb.

Nu uddyber han præcis, hvad der gik galt.

Det gør han i en pressemeddelelse på Astanas hjemmeside.

»Jeg er meget skuffet over at forlade Tour de France på denne måde, men der var for meget smerte til, at jeg kunne fortsætte. Der var noget, der styrtede foran mig, og der var ingen mulighed for, at jeg kunne undgå det,« siger danskeren og fortsætter:

»Min hånd svulmede med det samme op, og jeg kunne knap nok stå mine fødder. Jeg vidste med det samme, at min Tour var slut.«

Den danske Astana-kaptajn styrtede sammen en håndfuld andre ryttere med omkring 30 kilometer til mål. Og meget hurtigt var det klart, at den 34-årige Astana-rytter ikke kunne fortsætte i løbet.

I pressemeddelelsen siger han videre:

»Jeg var meget motiveret for den sidste uge, og jeg var klar til at kæmpe for en højere placering i klassementet. At dette er nødt til at være grunden til, at jeg ikke kan kæmpe videre, er bare meget skuffende. Nu vil al fokus være på at komme mig både mentalt og fysisk, fordi Touren var det store mål efter mine sejr i Liége og Dauphiné.«

Udover Jakob Fuglsang udgår hans holdkammerat Luis Léon Sanchez også af løbet.