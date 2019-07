Jakob Fuglsang er udgået af dette års Tour de France.

Det sker efter et styrt cirka 30 kilometer før mål på 16. etape.

Danskeren var indblandet i et mindre styrt med blandt andre Sunwebs Cees Bol på den flade etape. Efter et par sekunder stod det klart, at danskeren også var involveret.

Hele Astana-holdet stod omkring Jakob Fuglsang, der havde smidt hjelmen og umiddelbart tog sig til den ene hånd.

Denmark's Jakob Fuglsang (C) is comforted after a fall during the sixteenth stage of the 106th edition of the Tour de France cycling race between Nimes and Nimes, in Nimes, on July 23, 2019. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Denmark's Jakob Fuglsang (C) is comforted after a fall during the sixteenth stage of the 106th edition of the Tour de France cycling race between Nimes and Nimes, in Nimes, on July 23, 2019. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Holdkammeraten Luis Leon Sanchez stod tæt på danskeren, og det så ud som om, han forsøgte at tale ham til at fortsætte.

Fuglsangs ansigtsudtryk var dog ikke til at tage fejl af. Han kunne ikke fortsætte og blev ført ind i den ambulance, der følger rytterne.

Astanas læge, Serge Niamke, siger til B.T., at de frygter, at Fuglsang har fået brud på sin ene hånd, og at han skal røntgenfotograferes, når han ankommer til målområdet.

Styrtet skete på et tidspunkt, hvor feltet var bare et minut efter fem udbrydere, heriblandt Lars Bak, hvor feltet efterhånden var ved at påbegynde positionskampen frem mod den forventede massespurt.

Her bliver Jakob Fuglsang hjulpet ind i ambulancen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Her bliver Jakob Fuglsang hjulpet ind i ambulancen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Tirsdagens etape var en flad sag, hvor klassementsrytterne skulle forsøge at klare sig så let som muligt gennem etapen.

Tidligere på etapen havde der været små tendenser til nervøsitet i forbindelse med noget sidevind, men det var der ikke nogen hold, der gjorde alvor af at udnytte.

Jakob Fuglsang lå nummer ni i det samlede klassement, inden han udgik.

Opdateres...